Sennaroğlu: “1 Ağustos, tarihsel bir öneme sahip”

Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Türk ulusunun şanlı tarihinde, Ağustos ayı zaferlerle doludur. Şöyle ki, Kıbrıs’ın fethinin 450’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 63’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 45’inci yıldönümü olan 1 Ağustos günü, tarihsel bir öneme sahiptir.

Kıbrıs’ın fethiyle başlayan adadaki Türk varlığı, İngiliz sömürge yönetiminden 1974 Barış Harekatı’na kadar geçen sürede amansız bir varoluş mücadelesi vermiştir. Karanlık günlerde Kıbrıs Türk halkının toplumsal direnişini örgütleyen Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kahramanca mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu gün, bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız bir biçimde yaşıyorsak, bunu elbette kahraman Mücahitlerimize ve Mehmetçiklerimize borçluyuz. Bu vesileyle tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ardılı olarak devam eden; ülkemizin güvenliğini, barış ve huzurunu sağlayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ve onun kahraman mensuplarına ne kadar teşekkür etsek azdır.



Kıbrıs Türk halkı için anlamı büyük olan 1 Ağustos’un yıl dönümünde bir kez daha kararlılığımızı dile getirerek tek güvencemiz olan devletimizden, eşit egemen haklarımızdan, özgürlüğümüzden ve Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun.'Ne mutlu Türküm diyene'"