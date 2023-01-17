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Şenkul: Kent içindeki yaya geçitlerin, yükseltilmiş yaya geçitlerine dönüştürülmesi kararı alındı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bugün toplanan Trafik Komisyonunda kent içindeki yaya geçitlerin, yükseltilmiş yaya geçitlerine dönüştürülmesi kararı alındığını belirtti.

17 Ocak 2023 Salı 20:04
Şenkul: Kent içindeki yaya geçitlerin, yükseltilmiş yaya geçitlerine dönüştürülmesi kararı alındı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bugün toplanan Trafik Komisyonunda bir dizi karar ürettiklerini açıkladı.

Şenkul, kararların detaylarının yarın Girne Belediyesi’nin resmi sayfası üzerinden duyuracaklarını aktararak, özellikle sürekli sorulan 2 konu hakkında özel bir bilgi paylaşımı yaptı.

Şenkul, “Uğur Mumcu Caddesi’nden, Kubbeli Çeşme Sokak (Oscar Hotel) yönüne doğudan gelen araçların dönmesini sağlayacak değişikliğin 1 ay boyunca denenmesi ve gelişmelerin gözlenmesi kararı üretilmiştir. Gerekli çalışmaları takiben 23 Ocak Pazartesi günü düzenlemenin hayata geçmesi öngörülmüştür” dedi.

“Kent içindeki yaya geçitlerinin, yükseltilmiş yaya geçitlerine dönüştürülmesi kararı alınmıştır” ifadelerini kullanan Şenkul, şöyle devam etti:

“Bu şekilde hız azaltılması ve yaya güvenliğinin artırılması hedeflenmektedir. Bu karara ek olarak yaya geçitlerinin aydınlatılması için güneş enerjili trafik armatürleri alınması da kararlaştırılmıştır.”

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