HALKIN PARTİSİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ YENAL SENİN, VAKIFLAR BANKASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ…

Halkın Partisi Genel Başkan Vekili Yenal Senin, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin yaptığı yazılı açıklamada, parti olarak göreve geldikleri 2019 yılından itibaren sadece bakanlıklarda değil, diğer kurum ve kuruluşlarda da iyi yönetim, eşit ve adil bir uygulamayı misyon edindiklerini belirterek, “Bugün aldığım rapora göre Kıbrıs Vakıflar Bankası son 2 yılda brüt karını yüzde 380 arttırmış, ‘Donuk Krediler’ diye adlandırılan alacakların bazılarında başarıya ulaşılıp belirli oranda tahsilat sağlanmış, zarar eden şubeler kapatılmış, yüksek kira bedellerinden dolayı banka kendi adına, kendi malı olacak yeni bir bina inşası için fizibilite çalışmasını tamamlamıştır” dedi.

Banka içinde yıllarca görev ifa etmeyen, disiplin suçu işleyen kişiler üzerinde sendika ile ortak karar alarak cezai yaptırımlar uygulandığını, yapılan iç münhallerde şeffaflık ilkesi üzerinden hareket edildiğini ve münhallere hiçbir itiraz olmadığını söyleyen Senin, sadece 5 sözleşmeli personel alımı konusunda HP'li üyelerin şerh koyduğunu belirtti.

Senin şöyle devam etti:

“Cari giderler azaltılmış, sakıncalı görülen kredilere onay verilmemiş, bankaya külfet olan özel sözleşmeler sonlandırılmıştır.

İşin özü sadece Halkın Partisi üyelerinin katkısı ile değil dönemin koalisyon ortağımız tarafından atanan üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile bir uyum yakalanmış, iyi yönetimi, hesap verebilir bir yapıyı hedefe koymuşlardır.

Kurumlarımız Kıbrıs Türk Toplumunun varlığı açısından son derece önemlidir. Bunlara sahip çıkmak bizim görevimizdir. Bu bağlamda yaklaşık 2 yıldır bu görevi ifa eden tüm Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürü bir borç bilirim."