Senin: “Partizanlığa karşı duruşumuz nettir”

“NERDEN BULDUN YASASI TAMAMLANDI”

Lefkoşa, 12 Eylül 19 (.): Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Yenal Senin, partisinin hükümet ortağı olduğu toplam 16 aylık süreçte parti kurulurken savundukları ilkelerle ilerlediklerini belirtti.

Bir televizyon programında soruları yanıtlayan Senin, partisinin duruş olarak partizanlığa karşı olduğunu söyledi. Kişileri ayırma veya kişilere öncelik tanıma durumuna asla müsaade etmediklerini ifade eden Senin, toplumun aracı koymadan işlemlerini yapabildiği için şu an çok mutlu olduğunu anlattı.

“NERDEN BULDUN YASASI TAMAMLANDI”

Senin, Nerden Buldun Yasası’nın bir önceki hükümet döneminde komiteye giden ama orada bir türlü sonuca varmayan yasalardan biri olduğunu belirterek, bazı eksikliklerinin olduğunun dile getirildiğini, hukukçulardan yasayı alıp sıfırdan üzerinde 15-16 gün çalıştıklarını söyledi.

Parti olarak bu yasayı tamamladıklarını, Meclis’in açılmasıyla birlikte milletvekilleri ve bakanlar aracılığıyla sunacaklarını kaydeden Senin, HP’nin her seçime girdiğinde seçim bütçesini, gelir-giderlerini açıkladığını belirtti.

Yaklaşık üç gün sonra parti genel gelir-giderlerini de açıklayacaklarını belirten Senin, şeffaflık konusunda hassas olduklarını vurgulayarak, “Toplumda temiz siyaseti, hesap verebilirliği zihinlere kazımak için çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“KIBTEK KONUSUNDA DİYALOG YOLUYLA SÜREÇ DEVAM EDİYOR”

Genel Sekreter Yenal Senin, UBP ve HP koalisyonunun samimi ve güzel bir diyalog ortamında sürdüğünü belirtti.

“SİVİL HİZMET GÖREVLİSİ ALIMI MÜNHALİNE ÇIKILIYOR”

Rum tarafıyla geçişlerin hızlanması için sınır kapıları konusunu gündemlerine aldıklarını ifade eden Yenal Senin, sivil hizmet görevlilerinin çalışma koşulları ve şartlarının çok da iç açıcı olmadığını hatta sivil hizmet görevlisi olarak sınavı kazanan bazı kişilerin diğer devlet kurumlarına geçmeye başladığına dikkat çekti. Senin, geçtiğimiz ay yapılan Bakanlar Kurulu’nda da değinildiği gibi 40 sivil hizmet görevlisi alımı münhaline çıkılacağını açıkladı.



Bundan ayrı bu kişilere belli sosyal haklar ve ekstra tahsisatlar verileceği ve görevde belli zaman kalma zorunluluğu da getirileceğini kaydeden HP Genel Sekreteri Senin, sürekli bir devir daim olmasının geçişleri de aksattığını ifade etti.Lefkoşa içinde yeni bir kapı açılması konusunu konuşup, değerlendirecek mercilere söylediklerini bildiren Senin, bu konuda çalışma yapılacağı cevabını aldıklarını söyledi.Genel Sekreter Yenal Senin, Kıbrıs müzakereleri konusunu da değerlendirdi.Bugün değerlendirmeden önce biraz geçmişin hatırlanması gerektiğine vurgu yapan Senin, sözlerine şöyle devam etti:“Crans-Montana öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı partileri görüşmeye çağırıp görüş ve talepleri dile getireceğimiz bir çalışma yapmamızı istemişti. HP bu konuda mektup yazıp Sayın Cumhurbaşkanı’na hassasiyetlerini dile getiren tek partiydi. HP her zaman Kıbrıs konusunda anlaşmaya sıcak bakan bir parti konumundaydı. Crans-Montana bittikten sonra biz söylemeden Sayın Cumhurbaşkanı deklare ederek Rum kesiminin güç ve bu adanın doğal zenginliklerini paylaşımı konusunda hazır olmadığını söyledi. 2018’de Cumhurbaşkanı Rum tarafının pozisyonunun değişmediğini söyledi. Yıl 2019 hala daha yönetim, güç ve bu adanın doğal zenginliklerini paylaşma konusunda bir ilerleme kaydedemedik. 50 yıldır aynı metotla devam eden bu müzakerelerle sonuç alınamayacağını görmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Farklı düşündüğümüz için bazı kesimler tarafından eleştiriliyoruz. Ancak HP paylaşıma dayalı bir birliktelik yerine iş birliğine dayalı bir modelin konuşulması gerektiğiniz düşünüyor. ‘Gelin bu adımları atalım’ diyoruz. AB’nin kuruluşuna baktığımızda enerji iş birliğiyle başladıklarını ve zaman içinde bu iş birliği geliştirilerek bugünkü AB’nin temelinin atıldığını görürüz. Biz paradigma değişikliğine gidiyoruz ve Rum tarafını iş birliğine zorlayan adımlar atan pozisyondayız. Doğal gaz ve Maraş konuları buna örnektir. Biz açık açık şöyle diyoruz; mevcut müzakereler Crans-Montana’nın koptuğu noktadadır. Bu noktadan tekrar başlamanın bu topluma kazandıracağı bir şey yoktur. Gerçekçi bir anlaşmayı hedefliyoruz.”“Maraş açılımı, 2015’te Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kudret Özersay’ın bahsettiği bir projeydi. Türk yönetimi altında hak sahiplerinin geri dönüşünü planlayan bir açılımdı. Bugün atılan adımlar aslında onun devamıdır” diyen Genel Sekreter Senin, açılımın yeni hükümet döneminde hükümet programında da yer aldığını ve konsensüs sağlandığını belirtti.Senin, Maraş’la ilgili ilk adımın envanter çıkarılması olduğunu söyledi.Son envanter çalışmasının üzerinden 20 yıl geçtiğine ve yapıların, sokakların güncel durumunu revize etmenin şart olduğuna işaret eden HP Genel Sekreteri, şöyle konuştu:“Birkaç ay içinde tamamlandığımızda elimizde bir veri olacak. İkinci adım olarak, BM kararlarına saygılı, insan haklarını göz ardı etmeden yasal mal sahiplerine Maraş’ın açılması konusu gündeme gelecektir. Tabii bu sadece Dışişleri Bakanlığı veya HP’nin değil, hükümetin uzlaşarak atması gereken bir adımdır. Bu konuda da şu anda bir sıkıntı yoktur, tutarlı olarak devam ediyoruz. Umarım Maraş açılır ve ülkede bir ekonomik kalkınma olur. Bu hayalet şehrin açılması belki bazı zihniyetlerin değişmesini de sağlar.”