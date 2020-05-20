Senin: “Her krizden bir fırsat yaratılmalı”

HP’den verilen bilgiye göre Senin, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, bu dönemde siyaset yapmama kararı alarak hareket ettiklerini hatırlatarak, ilgili sektör temsilcileriyle buluşarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı. Her krizden bir fırsat yaratılması gerektiğini ifade eden Senin şöyle devam etti:

“Bugüne kadar seçim vaadi olarak öne sürülen reformların, adil vergi sisteminin, emekçi haklarının korunduğu yasaların ne kadar elzem olduğunu gördük. Bir sonraki seçimi düşünmeden hareket etmek gerekiyor. Muhalefetin de iktidarın da aynı şeyi söylediği bu dönemde, kamu menfaatine olan bu adımları atmak lazım. 2020-2021 çok önemlidir, eleştiri ve baskıya rağmen kararlı durup toplumsal dönüşümü sağlayabilmek, yüzde yüz olmasa da büyük oranda kendini döndürebilecek çarkları kurabilmek görevimiz.”

“REFORM NİTELİĞİNDE ALINACAK TEDBİRLER ÖNEMLİDİR”

Covid-19 salgınının getirdiği ekonomik sıkıntıyı gidermeye yönelik alınan tedbirlerin içeriğinin sorulması üzerine Yenal Senin, salgının ilk gününden itibaren gerekli görülen sağlık tedbirlerinin alındığını, altyapı çalışmalarının yapıldığını ve hükümetin ekonomik paket açıkladığını hatırlattı. “Sırada reform niteliğindeki tedbirler var” diyen Senin, “Hükümet birinci ekonomik paketle birlikte bazı açılımlar yaptı. İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigortalar ödemelerinin ertelenmesi, 3 ay kira ödenmemesi gibi bazı tedbirler alındı. Bunlar o günün koşullarında piyasayı rahatlatıcı önlemlerdi. Esas bundan sonrası önemlidir” şeklinde konuştu.

“İSRAFA SON VERİLMELİ, VERGİ BİLİNCİ OLUŞMALIDIR”

Halkın Partisi olarak Sağlık, Eğitim, Tarım ve Turizm komitelerinin mevcut sorunları saptayan ve çözüm önerileri sunan çalışmalar yaptığını ve bunları paylaştıklarını belirten Senin, şöyle devam etti:

“Birinci ekonomi paketine desteğimizi ve gördüğümüz eksikleri de içeren çalışmayı paylaştık. Haziran ayı başı uzun vadeli reform süreciyle ilgili çalışma yapmamız gerekiyor. Parti içinde işverenden işçisine geniş bir kitle ele alınacak.

Bana göre ilk alınacak tedbir israfa son vermek olmalıdır. İkincisi de vergi bilincinin oluşmasını sağlamaktır. Vergi bilinci de verdiğin verginin karşılığını alırsan oluşur.”

“HALKIN PARTİSİ ‘KRAL ÇIPLAK’ DEMEYE DEVAM EDİYOR, HER SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ”

HP Genel Başkanı Senin, bir soru üzerine, parti olarak ilk günkü felsefeyle yola devam ettiklerini belirterek şunları ifade etti:

“Halkın Partisi, ‘Kral çıplak’ demeyi bırakırsa, bu partinin misyonunu tamamladığı anlamına gelir. Partinin kuruluş felsefesi bunu gerektirir. Hükümette bulunduğumuz 2 yıllık bu süreçte, yaşanmadık afet ve kriz kalmadı; cephanelik patlaması, füze düşmesi, ekonomik kriz, döviz artışı, virüs salgını, sel felaketi, orman yangını… Bu yapıda bile partimiz ne bir peşkeşe ne geri dönüşümsüz krediye ne başka bir usulsüzlüğe bulaştı. Biz hep klasik siyaset edebiyatından uzak durduk. Biz vaat ettiğimiz her reformun arkasındayız.”