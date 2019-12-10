Senin: “Bütçe görüşmelerinde sonuç odaklı ilerlemek önemlidir”

Saatler süren bir bütçe görüşmesi beklemediklerini ifade eden Senin, şöyle devam etti:

“Evet bütçe planlaması çok önemli ama yapılacak çok iş var. Her bakan, kendi bakanlığıyla ilgili bütçe çalışmasını hali hazırda tamamladı sayılır. Sonuç odaklı ilerlemek çok önemlidir. Muhalefetin yapıcı eleştirilerini alıp değerlendirmek çok önemli. Tüm plan ve programınızı, altyapı yatırımınızı bütçeye göre yapıyorsunuz.

Mevcut rakamları incelediğimizde çok iç açıcı bir tablo görmüyoruz. Ulaştırma, altyapı ve sağlığa ayrılan pay, turizm payındaki düşüş, mevcut ekonomik koşullar içinde hareket kabiliyetiniz bellidir. Bir önce hükümet döneminde de benzer sıkıntıları yaşadık. Pastanın boyutu bellidir. Bu pastayı nasıl büyüteceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Bunu vergi adaletini sağlayarak, kaçak yaşama son vererek, bazı vergi dilimlerini düzenleyerek yapmalıyız. Çünkü sürdürülebilir bir durum değil.”

“SİYASİ GÖRÜŞLERİ BİR KENARA BIRAKIP ORTAK KONSENSUSLA EKSİKLERİ GİDERMELİYİZ”

Hızla artan bir nüfus olduğunun altını çizen HP Genel Sekreteri, “Bunun da sağlık ve eğitim üzerindeki etkisi büyük” ifadesini kullandı.

Toplu taşıma eksikliğine ve böyle bir alışkanlığın olmamasının da yollar üzerinde etkisi olduğuna dikkat çeken Senin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın bakım-onarım için ihtiyaç duyduğu rakamın 150 milyon TL olduğunu söylediğini hatırlattı ve şöyle devam etti:

“Şu an için Ulaştırma Bakanlığına yol bakım-onarım için ayrılan miktar yaklaşık 25 milyon TL’dir. Bu rakam ne kadarını karşılayacaktır? Coğrafi koşullar, yağışlar sonucunda altyapı yetersizlikleri günden güne daha bir ortaya çıkacak. Sağlıkta yetersiziz diyoruz, yeni bir hastane ihtiyacı var ama eldeki rakamlarla 2020’de bu pek mümkün görünmüyor. Yenikent’te ve Girne’de okul yapılması gündemde. Bunları anlatmamın nedeni de mazeret için değil, halkın mevcut durumu da bilmesi gerektiğindendir. Çünkü; hükümetin görevi hem kaynak bulmak hem icraat yapmaktır. Ulaştırma Bakanlığı’nın birkaç temel projesini tamamlama hedefimiz var. Belki de artık siyasi görüşleri bir kenara bırakıp ortak bir konsensus bu konulara eğilmeli, eksikleri gidermeliyiz.”

“KAMU REFORMU, NERDEN BULDUN YASASI VE BELEDİYELER REFORMU OLMAZSA OLMAZIMIZ”

HP’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Genel Sekreter Senin, hükümetin 300 günlük vizyon ortaya koyduğunu ve verimli bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Senin yapılan icraatların bir kısmını şöyle özetledi:

“Vize İkamet Tüzüğü çok tartışılmasına rağmen hizmete konuldu, bucak hizmetleri genişletildi. Proaktif bir dış politika yürütüldü. Dışişleri Bakanlığı gerek doğal gaz konusunda gerek dış görüşmelerde aktiftir. Büyük projeleri tamamlamada Bayındırlık ve Ulaştırma’da sıkıntı çekilse de bakım onarım konusunda son 45 günde hız kazanılmıştır. Tüm bu yapılanları yine yeterli görmüyoruz. Taahhüt edip altına imza attığımız bizi bekleyen projeler var. Kamu reformu, Nereden Buldun Yasası ve belediyeler reformu olmazsa olmazımız.”



“BİR SONRAKİ SEÇİMİ DÜŞÜNEREK ADIM ATMAYA BAŞLARSANIZ İCRAAT DA YAPAMAZ OLURSUNUZ”

Nerden Buldun Yasasının şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim için şart olduğunu belirten Senin, mevcut belediyeler için belediye reformunun önemli olduğunu vurguladı. Senin şunları söyledi:

“Ocak 2020 itibariyle geriye dönük SSK ve diğer borçları olan belediyelerin katkı paylarında kesintiler olacak. Bunlar tamamlandıktan sonra katkı payları verilecek. 28 belediyenin 21’inin mali durumu iç açıcı durumda değildir. Gelir-gider uyumsuzluğu söz konusu. Belediye reformuyla ilgili hızlı bir adım atmamız gerekiyor. Belediyelerin sayısının azaltılmasının yanında gelirlerini artırıcı önlemler de alınmalıdır. Bu adımları atmakta kararlıyız. Kamu reformu da yıllardır konuşulan bir konudur. Kamunun mali yapısını rahatlatmak, performansını artırmak, işin ehli insanlarla vatandaşın ihtiyacına cevap verecek bir yapıya dönüşmek için reform şarttır. Sendikalarla masaya oturulup konuşulmalıdır. Eğer herkeste memleket ve hizmet gailesi varsa ortak nokta bulunabilir. Bir sonraki seçimi düşünerek adım atmaya başlarsanız icraat da yapamaz olursunuz. Eğer bunları hayata geçirmezsek partimizin varoluş nedeni ortadan kalkar. Niyet varsa sorun çözülür.”

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik soruyu da yanıtlayan Genel Sekreter Senin, adayların açıklanmasında iddia edildiği gibi bir gecikme olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanılırsa icraat yapma konusunda aksama olacağını belirten Senin, şu anda bütçeye yoğunlaşıldığını aktardı.

Gelecek hafta HP Parti Meclisi’nin toplanacağını anlatan Genel Sekreter, sürecin değerlendirilip ocak ortası gibi de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki karara ilişkin bir açıklama yapılabileceğini söyledi

Senin, “Önce görevlerimizi eksiksiz yapalım. Halkı, basından arkadaşları dinliyoruz. Sağlıklı düşünmemiz, herkesi dinlemek lazım” dedi ve hükümetteki her iki partinin başkanının da aday olabileceğinin altını çizdi ve bunun hükümette bir sıkıntıya yol açmayacağını kaydetti.

“TELEKOM YATIRIMIYLA TELEFON ÜCRETLERİNDE UCUZLAMA SAĞLANABİLİR”

Özelleştirme konusunda değerlendirmeler yapan Yenal Senin, “Telekom altyapı ve üstyapının birbirinden ayrılarak kamu özel ortaklığında bir açılım yapılması hedefimiz. Bu proje dörtlü hükümet döneminde de ortaklarımız tarafından kabul görmüştü. Böylece belki de üçüncü bir firmayı KKTC’ye kazandırıp rekabet ortamını sağlamak, ADSL hizmetlerini iyileştirmek, internet kalitesini artırmak mümkün olacak. Bugün bir arızaya müdahale süresine baktığımızda tamir hızı yeterli değildir. Bu yatırım mevcut telefon ücretlerinde de bir ucuzlama sağlayabilir. Kamu özel ortaklığıyla, 5G altyapısını sağlamak da mümkündür. Altyapı hazırlanırsa 3G’den 5G’ye geçmek mümkündür” dedi.

Diğer önemli bir konunun limanlar olduğuna dikkat çeken Senin, limanların eski ve hizmet verme konusunda geri kaldığını ifade ederek, “2021 ortası gibi bu konuda bir açılım yapılacaktır. Öngörülen taahhüt hükümet programına da yazılmıştır” diye konuştu.



“TOPLUM LİDERLİĞİ GENİŞ BİR SIFATTIR, MÜZAKERECİLİKLE SINIRLI KALMAMALIDIR”

“Halkın beklentisi, Cumhurbaşkanının sadece müzakereci olması değil” diyen HP Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, şeffaf yönetimin gereği olduğunu söylediği “örtülü ödeneği” açıklayacağı sözünün altında kaldığını savundu.

Yenal Senin şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı dört boyutlu siyasetin en önemli bacağı olan, halkın sorunlarıyla birebir ilgilenen liderlik anlayışından uzakta kalmıştır. Parti bilgilendirmeleri konusunda belirli periyodlarla parti başkanlarıyla Kıbrıs konusunda açıklamalar yapıyor ama iç konularla ilgili anayasal yetkileri vardır. Bakanlar Kurulu’na başkanlık edebilir. Son dönemde hiç görmedik. Meclis’i bilgilendirme konuşmalarını ara ara yapıyor ama mademki mevcut Kıbrıs müzakerelerinin ivme kazandığını düşünüyor; önemi derecesinde bu konuşmaları sıklaştırmalıydı. Ya görüşmeler istenilen düzeyde ve önemde değil ya da Meclis’e eksik bilgilendirme yapılıyor. Burada bir tutarsızlık var. Toplum sorunlarıyla daha ilgili bir toplum liderini özlüyoruz. Sayın Akıncı’nın uluslararası platformlarda daha görünür olmasını istiyoruz. Berlin sonrası ortaya çıkan taslakta yeni bir görüş görmüyoruz. Bu ülkede herkesin isteği bir anlaşma olmasıdır. Model konusunda farklılaşabiliriz. Toplum liderliği geniş bir sıfattır. Müzakerecilikle sınırlı kalmamalıdır.”

“HALKIN PARTİSİ HALKIN İÇİNDEN ÇIKTI VE HALA TOPLUMUN UMUDUDUR”

“Halkın Partisi halkın içinden çıkmıştır” ifadesini kullanan Genel Sekreter Senin, halkın sesine kulak verdiğinde bu toplumun umut olarak hala Halkın Partisi’ni gördüğünü gözlemlediğini anlattı.

Gelen eleştiriler ve algı yönetiminin de buna bağlı olduğunu savunan Senin, anketlerin Halkın Partisi’nin doğru yolda olduğunu gösterdiğini söyledi. Hesap verebilir bir noktada duran Halkın Partisi’nin vaat ettiklerini yaptığını ve yola devam ettiklerini aktaran Genel Sekreter, “Algıya yenik düşmeyiz” dedi.