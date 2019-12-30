Senin: “2020 dönüşüm ve reform yaptığımız bir yıl olacak”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Yenal Senin, 2019’da parti olarak halka verilen sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını anlatarak, hükümet olarak bu topluma söz verdikleri belli başlı icraatlar olduğunu belirtti ve 2020 yılının bu açıdan önemli olacağına vurgu yaptı.

Katıldığı bir TV programında 2019 yılını değerlendiren Senin,“Vize ve ikametler tüzüğü, yol projeleri, Dışişleri Bakanlığı’nda temsilciliklerin artırılması, vatandaşlık yasası, kamu reformu, belediyeler reformu… Hepsi bizim için çok önemli. 2019’da söz verdiğimiz tarihlerde imar planını tamamlamış durumdayız, son rötuşlar yapılıyor. 2020 bizim için daha kritik. Yeni yılın reform ve dönüşüm yaptığımız, topluma verdiğimiz sözleri gerçekleştireceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Belki oy kaybederiz, belki çok büyük destek alırız; sonuç ne olursa olsun ileriye yönelik bir dönüşüm yapmak zorundayız.” dedi.

“HP ASLA STATÜKONUN PARÇASI OLAMAZ”

Genel Sekreter, HP’nin asla statükonun parçası olmayacağını ifade ederek, Halkın Partisi’nin partizan bir tutum benimseyip toplumu kutuplaştıran, ayrıştıran bir özelliği olmadığını, aksine statükonun sürmemesi için çabaladığını belirtti.

Senin, “Diğer türlü bir anlayışımız olsaydı hukuksuz adımlar atardık. Çevreyi düşünmeyen bir imar planı hazırlar, ranta dayalı bir yapıda kurgulardık. Belirli odaklardan kendi payımızı alırdık. Servetimize servet katardık. Bunu da yapmadık. Doğayı, Kıbrıs Türkü’nün coğrafyasını ve kültürünü koruyan bir anlayışla ilerledik.” ifadelerini kullandı.

İskele-Yeni Boğaziçi-Mağusa’nın yeni bir Girne olmaması için adım atan bir tutum sergilediklerini kaydeden Senin, eleştirildiklerini, baskı yediklerini, ama dik durduklarını ve gayret ederek son aşamaya geldiklerini söyledi.

“50 YILDIR ‘KALDIRILACAK’ DENİLEN MÜŞAVİRLİĞİ KALDIRDIK”

Müşavirlik 50 yıldır kaldırılacak diye konuşuluyor. Her parti kaldırma vaadinde bulundu. Biz yaptık. Yolsuzlukların üzerine gideceğimizi söyledik; Şeker Sigorta, milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması konularında bunun örneklerini görmek mümkün. Üstümüze düşeni yaptık.”

“KOALİSYONDA UYUM SORUNU YOK…”



Hükümette uyum konusunda sıkıntılar yaşandığına dair iddiaları yalanlayan Yenal Senin, koalisyonda görüş ayrılıklarının yaşanabildiğini ancak bunların da diyalogla çözülebildiğini, bir kriz durumu olmadığını ifade etti.Genel Sekreter Senin, yapılan icraatları anlattığı programda; “Müşavirliğin ve dokunulmazlığın kaldırılması, Vize ve İkametler Tüzüğü, İmar Planı, sınır kapılarının denetlenmesi bu topraklarda ‘yapılamaz’ denildi ama yapıldı.” dedi.Hükümet protokolünde imzalanan, topluma vaat edilen bir icraat listesi bulunduğunu, listede kamu reformu da varsa HP ve UBP’nin bu sorumluğu da taşıdığını kaydeden Senin, bir sonraki seçimi düşünerek hareket etmediklerini, kamunun yararı neyse onu yapacaklarını söyledi.Hantal bir kamu yapısı bulunduğunu, önceden gelen partizanca bir yayılım bulunduğunu, halkın hizmet alamadığı veya yavaş aldığı, kendini yetiştiren, geliştiren kişinin değer görmediği bir yapı bulunduğunu ifade eden Senin, dirayetli durulup değişikliğin gerekliliğini doğru aktardıklarında toplumun destek vereceğine inandığını kaydetti.Nisan 2020’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kamuoyu çalışması yaptırdıklarını ve tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen HP Genel Sekreteri, konuya ilişkin görüşlerini şu sözlerle aktardı:“Halkın Partisi’ne duyulan inanç ve güven anketlere de yansıyor. Parti Meclisi, cumhurbaşkanlığı konusunda Ocak ayının ilk 10 günü içinde bir karar alacaktır. Kişisel görüşüm şudur. HP bu ülkedeki en büyük 3 siyasi partiden biridir. Rüştünü ispat etmiştir. O nedenle de bir aday çıkarmalı veya bir adaya destek beyan etmelidir. Toplum liderliği konusundaki bilgisi, donanımı, tecrübesi, hesap verebilirliği, çalışkanlığıyla, bu ülkenin yetiştirdiği bir değer olan Kudret Özersay’ın bu makama yakıştığını görebiliyoruz. Bu artıların görüldüğü bir karar çıkmalıdır. Son karar tabii ki Parti Meclisi’nindir.”