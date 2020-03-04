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Şengül Tümkan gururlu ve mutluyuz

Şengül Tümkan gururlu ve mutluyuz

04 Mart 2020 Çarşamba 22:21
Şengül Tümkan gururlu ve mutluyuz
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Ergün YAHAT

Şht. Mehmet Eray İlkokulu’nun okul öncesi binasında Atatürk büstü açıldı.

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Ağaç ve Orman Haftası günü dolayısıyla okul bahçesine yapılan Atatürk büstünün açılışı yapıldı. Okul Müdürü Şengül Tümkan Türk ulusuna zaferler kazandırmış Cumhuriyet yanında bir çok eserler kazandıran Mustafa Kemal Atatürk'ün böylesi güzel anıtının okulumuz bahçesinde açılışını yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tümkan konuşmasında sayın Belediye Başkanım Ali Karavezirliler sayın Tuğgeneralim, sayın muhtarım, sayın OAB Başkanım, meslektaşlarım, değerli konuklar ve sevgili çocuklar, hepiniz büstümüzün açılışına ve Ağaç Bayramı etkinliğimize hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Mustafa Kemal Atatürk iyi bir asker, başarılı bir siyasetçi, sanatçı, düşünür ve geleceği iyi analiz eden bir insandı.

Birçok meziyeti olan liderimizin çocuk sevgisini bilmeyen yoktur. Gelecek nesillere değer veriyor bizleri her zaman gelecek nesillere emanet ediyordu. Gazi Mustafa Kemal’in çocuklara verdiği önemi vurgulayan ''Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir.” sözlerini burada büstümüze yazarak ölümsüzleştiriyoruz.

Atatürk’ün fikirleri sayesinde geleceğe özgürce ve güven içerisinde emin adımlarla yürüyoruz. Atatürk’ün nesilden nesile aktardığımız ilkeleri bizlerin en önemli ortak değeri ve mirasıdır. Bugün burada açılışını yapacağınız Atatürk büstü, Atatürk’ün ilkelerinin gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacaktır. Atatürk’ü burada gören ve onun ilkelerini öğrenen öğrencilerimiz Atamızın açtığı yolda emin adımlarla ilerleyeceklerdir.

Atatürk büstünün yapımında maddi manevi her türlü desteği sağlayan, ağzımızdan çıkan her sözü anında değerlendirip hayata geçiren Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile personeline, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Osman Akyıldız ile personeline, okul aile birliğime şahsım ve okulum adına sonsuz teşekkür ederim.

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