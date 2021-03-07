Sendikalardan basın bildirisi

Sendikaların ortak basın bildirisi şu şekilde:

"Covid-19 salgını dünyanın her yerinde toplumsal eşitsizlikleri derinleştirmiştir. Hükümetlerin bu salgından kaynaklanan ekonomik ve toplumsal krizlerin etkilerini azaltmayı hedefleyen politikaları, ne yazık ki kadınlara özgü sorunların göz ardı edildiğini ortaya çıkarmıştır.

Bu dönemde cinsiyet temelli ayrımcılıkların kadın yaşamı üzerindeki etkisi artmıştır. Karantina dönemi kadına yönelik ev içi şiddetin artmasına, böyle bir durumda alabileceği desteklerin kısıtlanmasına neden olmuştur. Bazı ülkelerde kadın cinayetlerinde artış görülmüştür. Bu dönemde ev içi hizmetler nedeniyle kadınlar ücretli çalıştığı işlerden ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu durum, kadınların ekonomik özgürleşmeleri ve kazanımlarına karşı büyük bir tehdit oluşturmuştur. Birçok ülkede hükümetler ekonomik krizin derinleşmesini ve milyonlarca insanın işsiz kalmasını engelleyecek bütünlüklü bir yol sunmadığı gibi hane içi yoksulluğun kadınların sırtına yüklenmesini engelleyecek hiçbir sosyal politika da üretmemiştir. Bireylerin daha çok ev içinde zaman geçirmesi, salgın ile artan temizlik önlemleri, okulların kapanması ve hastalık nedeniyle çocuk, hasta veya yaşlı bakımı gereksinimindeki artış daha çok ev içi ücretsiz emek gereksinimi anlamına gelmektedir. Ataerkil toplum yapısında salgın öncesinde erkeklere göre neredeyse üç kat fazla zamanı ücretsiz ev işi ile geçiren kadınlar bu dönemde bu yükün artışı ve zaman yoksunluğu ile çok daha fazla baş etmek zorunda kalmıştır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlar salgın döneminde daha fazla mağduriyet yaşamış, yükü artmıştır. Kadın öğretmenlerimiz artan ev işi yükünün yanında öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye, sürekli hazırlık yapmaya ve ev içi dengeleri sağlamaya çalışmaktadır.

Dünyanın neresinde olursa olsun kadınlara uygulanan sömürü ve baskıya karşı mücadele günü olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi - ETUCE'a üye Kıbrıslı sendikalar olarak tüm emekçi kadınlarımızı selamlar, insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi, cinsiyet eşitliğini sağlayacak hak temelli adımlar atılması için mücadeleyi sürdüreceğimizi bir kez daha ortaya koyarız."