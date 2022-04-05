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Sendikalar, yeni yol haritasını belirliyor

Sendikalar, 1 Nisan tarihinde düzenlenen ‘Yoksullaşmaya Hayır’ eylemi sonrası, yeni yol haritasını belirlemeye hazırlanıyor. Eylemlere ve grevlere devam edecek olan sendikalar, 6 Nisan Çarşamba günü Girne Liman İdaresi ve Girne Gümrük İdaresi’nde tam gün uyarı grevi yapacak.

05 Nisan 2022 Salı 12:28
Sendikalar, yeni yol haritasını belirliyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, ortak basın açıklaması öncesi bir konuşma yaptı.

“HÜKÜMET, HALKLA DALGA GEÇİYOR”

Süreci değerlendirmek üzere toplantıklarını, elektrik faturalarının yurttaşlara acımasızca yansıdığını ve toplumda infial  yarattığını belirten Elmalı, hükümetin ise halkla dalga geçtiğini söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun eylem sonrası sermaye kesimlerine teşviklerle ilgili açıklamalar yaptığını bunun rahatsız edici olduğunu belirten Elmalı, halkın eve ekmek götürecek durumda olmadığına vurgu yaptı. Elmalı, eylemlerin ve grevlerin planlandığını, uzun vadeli bir mücadelenin değerlendirmelerini yaptığını söyledi.

Toplumun bu yapılan uygulamaları kabul etmeyeceğinin altını çizen Elmalı, yapılanların çocukların rızkının ellerinden alınması, halkın fakirleşmesi ve sermayenin daha da büyütülerek, toplumdan koparılarak ayrıcalıklı zümre yaratılması olduğunu söyledi.

Atamaların sürdüğü, bilerinin memnun edildiğini kaydeden Elmalı, “Halkla dalga geçilmez.” ifadelerini de sözlerine ekledi.

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ORTAK AÇIKLAMA

Elmalı’nın konuşması sonrası ise sendikaların ortak açıklamasını Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel okudu.

On binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen eylemi hatırlatan Tel, hükümetin ortaya konan taleplere kulak tıkadığını ifade etti. UBP-DP-YDP hükümetinin sermayeye avatantaj sağlamaya ve devlet bütçesinin israf etmeye devam ettiğini belirten Tel, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun halktan fedakarlık isterken, TL’nin enflasyonundan kaynaklanan pahalılık konusunda ise adım atmadığını söyledi.

Temel tüketim ve temizlik ürünlerinin fiyatlarını denetleyemeyen bir hükümetin vatandaşı siyaseten temsil edemeyeceğini söyleyen Tel, en temel ürünleri tüketen bir ailenin aylık ekmek tüketiminin 800 TL’ye ulaştığını dile getirdi. Tel, elektrik faturalarının ise ödenemeyecek durumda olduğunu söyledi.

“GİRNE LİMAN İDARESİ VE GİRNE GÜMRÜK İDARESİ’NDE 6 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ GREV YAPILACAK”

Grevlere ve eylemlere devam edeceklerine işaret eden Tel, 6 Nisan Çarşamba günü Girne Liman İdaresi ve Girne Gümrük İdaresi’nde tam gün uyarı grevi yapacaklarını belirtti.

Perşembe günü açıklanacak takvimle grevlere ve eylemlere devam edeceklerini ifade eden Emel Tel, sendikalar 8 Nisan Cuma günü Mağusa’da ekmek ve un dağıtacağını da belirtti.

Tel, ayrıca esnaf ve tüm üreticileri eylem destek çağrısı yaptı.

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