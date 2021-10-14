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Sendikalar meclise yürüyecek

Yürüyüşe LTB’nin CTP, TDP ve YKP meclis üyeleri de katılacak..

14 Ekim 2021 Perşembe 08:40
Sendikalar meclise yürüyecek

28 belediyede örgütlü Hür İş Federasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Belediye Emekçileri Sendikası ve Mağusa Türk Genel İş, dün hükümetin istifası sonrasında açıklama yaparak, meclis önüne yürümekten vazgeçmediklerini duyurmuştu.

Sendikalar adına yazılı açıklama yapan Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, bugün saat 10.00’da Lefkoşa Türk Belediyesi önünde toplanarak Cumhuriyet Meclisi’ne doğru yürüyeceklerini dün açıklamıştı..

Serdaroğlu, “Hükümet istifa etmiş olabilir. Ama bizim sorunlarımız hâlâ devam ediyor. Belediyelerde hizmetler durma noktasına geldi. Bekleyecek zaman yok. Verilen sözleri ülkeyi yönetenlere hatırlatmak için Meclis’e yürüyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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8 Ekim’de bir araya gelen 4 sendika ortak açıklama ile hükümetten 3 maddelik şu taleplerde bulunmuştu:

“1-Belediyeler Değişiklik Yasası, bir an önce çağa ve günün koşullarına uygun bir şekilde Meclis’ten geçirilmelidir. 2010 yılından beri 65/2007 sayılı Belediye Personel Yasası altında çıkarılması gereken ‘Sınav Tüzüğü’ bir an önce hayata geçirilmelidir.

2-Başbakan Ersan Saner’in, söz verdiği ancak belediyelere verilmeyen Covid Destek Ödeneği ivedi bir şekilde ödenmeli ve belediyelere başta su olmak üzere tüm borçları derhal ödemelidir.

3- Belediyelerin devlet katkısı ödeneği 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleşen ve gerçekleşecek olan hayat pahalılığı oranında 2022 yılındaki devlet katkısına yansıtılmalıdır.”

Ortak açıklamada sendikalar, salgın süresince belediye emekçileri ve belediyelerin önemli hizmetlerine rağmen hükümetin belediyelere verdiği sözleri yerine getirmediğini ve devlet katkı paylarında herhangi bir artışa gitmediğini, bu durumun belediye emekçilerinin maaş ve sosyal ödeneklerinin aksamasına ve belediyeleri ise aşılamaz krizlerle karşı karşıya bıraktığını ileri sürmüşlerdi.

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Son Güncelleme: 14.10.2021 07:58
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