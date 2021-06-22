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Sendikalar hükümete muhtıra verecek

İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum (Değişiklik) Yasa Tasarılarına karşı çıkan 23 sendika, yarın sabah saat 10.00’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak.  

22 Haziran 2021 Salı 15:00
Sendikalar hükümete muhtıra verecek
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İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum (Değişiklik) Yasa Tasarılarına karşı çıkan 23 sendika, yarın sabah saat 10.00’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak.  

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Sendikalar adına yazılı açıklama yapan KAMU-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, değişikliklerin çalışanların haklarını gasp etmeye yönelik olduğunu savunarak, buna tepki gösteren sendikaların bugün yaptıkları toplantıda hükümete muhtıra verme kararı aldığını belirtti.

Serdaroğlu, yarın Başbakanlık önünde yapılacak açıklamada, hükümete geri adım atması için uyarıda bulunacaklarını kaydetti.

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Son Güncelleme: 22.06.2021 15:29
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