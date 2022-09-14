Sendikalar, Hükümete Cumaya Kadar Süre Verdi

“Eylül maaşlarına yüzde 6’lık artış yansıtılması için somut adım atılmazsa şok grev ve eylemler başlayacak”

Sendikalar, “Göç Yasası” olarak da bilinen 47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilenlerin eylül maaşlarına yüzde 6’lık artış yansıtılması için somut adım atılmazsa önümüzdeki hafta şok grev ve eylemler başlatacağını duyurarak, hükümete Cuma güne kadar süre verdi.

Belirlenen artışın maaşlara yansıtılması için gerekli yasal düzenlemenin hala hazırlanmadığını belirten sendikalar, bunu hükümetin “oyalama taktiği” olarak niteledi.

Hükümete Cuma güne kadar süre veren sendikalar, yasal düzenleme konusunda somut adım atılmazsa önümüzdeki hafta şok grev ve eylem başlatacağını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendikalar adına açıklama yaptı.

Bengihan, eylül ayı maaşlarına yüzde 6’lık artış yapılması yönünde hükümetle uzlaşı sağladıklarını, gerekli hesaplamalar yapılarak maaş barem tablolarının hazırlandığını ancak bu artışın maaşlara yansıtılması için gerekli yasal düzenlemelerin henüz apılmadığını söyledi.

Güven Bengihan, “Sendikalarımızın tüm iyi niyetine ve diyalog yoluyla sorunların çözülmesi iradesine rağmen hükümetin seçim yasaklarının başlama olasılığı nedeniyle oyalama taktiği güttüğü kanaatindeyiz. Bu iyi niyetten yoksun bir tavırdır” dedi.

Yakın zamanda seçim yasaklarının başlaması halinde söz konusu yasal düzenleme yapılamayacağından Göç Yasası kapsamında işe alınan çalışanların mağduriyetlerinin artacağını belirten Bengihan, sendikaların bugünkü toplantıda bu durumu değerlendirdiğini söyledi.

Bengihan, gerekli yasa değişikliği veya yasa gücünde kararname yapılması konusunda hükümet tarafından Cuma günü mesai bitimine kadar somut adım atılmazsa önümüzdeki hafta şok eylem ve grevlere başlama kararı aldıklarını duyurdu.

Ortak açıklamada imzası olan sendikalar şöyle:

“KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN.