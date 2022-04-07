banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
CTP, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart ile görüştü
Avrupa Komisyonu, hellim konusunda gayri resmi bir çalışma grubu oluşturdu
Özersay: Hani bu hafta ekonomik mali protokol imzalanıyordu?
Prof.Dr.Serakıncı’dan Çarpıcı Açıklama
Dikkat bir kesinti daha!
banner405

Sendikalar eylemlere devam kararı aldı

07 Nisan 2022 Perşembe 18:00
Sendikalar eylemlere devam kararı aldı

Sendikalar eylemlere devam kararı aldı.

Sendikalar bugün Başbakan Faiz Sucuoğlu ile yaptıkları görüşmenin ardından bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantının ardından yapılan ortak basın açıklamasında, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun istemi üzerine yoksullaşmaya ve toplumsal yok oluşa karşı mücadele eden, sendikaların bir toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ülkenin geldiği ekonomik ve siyasi durumun değerlendirildiği toplantıda, sendikaların iki hafta önce hükümete sundukları önerilerle ilgili hükümetin tavrının sorgulandığı, başbakanın sendikaların önerilerine ileriki perşembe gününe kadar yazılı cevap verme taahhüdünde bulunduğu belirtildi. 

banner341
Sendikaların bugün kendi aralarında yaptıkları toplantıda gelinen durumu değerlendirdiği ve aşağıdaki kararları aldığı kaydedildi.

Alınan kararlar şöyle:
 
“1-    Hükümetin elektriğin özelleştirilmesine ve bilinçli olarak batırılan kurumun zararının halktan çıkarılmasına yönelik tutumuna karşı çıkılması.
2-    Elektriğe yapılan zamlardan, %30’unu tüketen dar ve sabit gelirliler büyük oranda etkilenmektedir. Yüksek refah seviyesi içinde olan kişi ve ayrıcalıklı kesimlerin, elektriğin %70’ini fakir toplum kesimleri ile aynı şartlarda tüketmesini kabul etmiyoruz. 
3-    Maliyetler belirlenirken sosyal adalet ilkesi çerçevesinde çalışanların maaş, gelir ve mal varlıkları üzerinden fiyatlandırma yapılmalı, fakir ve zengin aynı kefeye konmamalı. 
4-    Devletin görevi varlıklı olandan aldıkları ile kurumun maliyetinin altında satış yapmasını engelleyecek politikalara katkı yaparak zararı önlemesi olmalı. 
Bu çerçevede; sendikalarımız kurumlarımızın özelleştirilerek peşkeş çekilmesine karşı çıkarken, Hayat Pahalılığı Ödeneği’nin iki ayda bir ödenmesi ve stabil bir muhasebe birimine geçilmesi için eylemlere devam kararı almıştır. 

Bunun için; 
8 Nisan Cuma günü saat 17.30’da Mağusa “Sulu Çember’de” mum ve ekmek dağıtım eylemi yapacaktır. 11 Nisan Pazartesi günü Mağusa Vergi ve Araç Kayıt dairelerinde ve İskele Vergi Dairesinde tam gün uyarı grevi gerçekleştirilecektir. 12 Nisan Salı günü ise EL-SEN işbaşı yapmama eylemi gerçekleştirecektir.”  

Açıklamada, tüm vatandaşlar yapılacak eylemlere destek vermeye davet edildi. 

Ortak basın açıklamasına imza atan sendikalar şöyle: 

“KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOP-SEN, BES, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, HÜR-İŞ, KAMU-SEN, HAK-SEN, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, VERGİ-SEN, ADA-SEN, DEV-İŞ’e bağlı; Devrimci Genel İş, Emek-İş, Petrol-İş, TÜRK-SEN’e bağlı; El-Sen, Tel-Sen, TES, KES, Gıda-Sen, Liman-Sen, As-Sen,
HÜR-İŞ’e bağlı; Kamu-İş, Bay-Sen, DAÜ Per-Sen, BASS, Büro-İş.”

banner360
Son Güncelleme: 07.04.2022 18:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart ile görüştü
CTP, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart ile görüştü
Avrupa Komisyonu, hellim konusunda gayri resmi bir çalışma grubu oluşturdu
Avrupa Komisyonu, hellim konusunda gayri resmi bir çalışma grubu oluşturdu
Özersay: Hani bu hafta ekonomik mali protokol imzalanıyordu?
Özersay: Hani bu hafta ekonomik mali protokol imzalanıyordu?
Dikkat bir kesinti daha!
Dikkat bir kesinti daha!
UBP’li Gardiyanoğlu:''UBP bayrağı yakan kişilerden şikayetçi olduk''
UBP’li Gardiyanoğlu:''UBP bayrağı yakan kişilerden şikayetçi olduk''
Sendikalar, ekonomik önerileri dikkate alınana kadar eylemlere devam edecek
Sendikalar, ekonomik önerileri dikkate alınana kadar eylemlere devam edecek
Tatar: Türkiye’den elektriği getirelim, Güney’e de verelim
Tatar: Türkiye’den elektriği getirelim, Güney’e de verelim
İskele’de kuyuya düşen vatandaş kurtarıldı
İskele’de kuyuya düşen vatandaş kurtarıldı
Sağlığımız tehlikede: Analizler yapılmıyor!
Sağlığımız tehlikede: Analizler yapılmıyor!
EL-SEN Salı günü ülke genelinde greve gidiyor
EL-SEN Salı günü ülke genelinde greve gidiyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim