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Sendikalar Başbakanlık önüne “zam çadırı” kurarak ateş yaktı

Sendikalar, hükümetin zam politikalarına tepki koymak amacıyla Başbakanlık önünde “zam çadırı” kurdu.

30 Mart 2022 Çarşamba 19:45
Sendikalar Başbakanlık önüne “zam çadırı” kurarak ateş yaktı

UBP-DP-YDP Hükümetinin, çalışanları, emeklileri, dar ve sabit gelirlileri yoksulluğa sürükleyen zam politikalarına tepki göstermek amacıyla Başbakanlık önünde saat 18.00 sıralarında toplanan sendikalar “Zam Çadırı” kurarak, ateş yaktı. 

Sendikalar yarın 17.30’da ise, hem Meclis önünde, hem de çadırda, “hükümet edenlerin halkı bir ekmeğe muhtaç ettiğini göstermek için” ekmek dağıtılacak.

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Sendikalar, 1 Nisan Cuma günü ise genel grev ve miting yapacak. Sendikaların grevde olacağı cuma günü, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinden kortej gerçekleştirilecek ve Başbakanlık önüne yürünecek. Miting ise 11.30’da başlayacak. 

Eylemlere; KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar, TÜRK-SEN’e bağlı sendikalar, DEV-İŞ’e bağlı sendikalar, HAKSEN, Güç-Sen, KOOP-SEN, Vergi-Sen, BES, Memur-Sen, Ada-Sen, BASIN-SEN, Tıp-İş, Çağ-Sen, Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Mec-Sen, sosyal medya üzerinden örgütlenen “Tepkisiz Kalma” inisiyatifi  ve Bağımsızlık Yolu destek veriyor.

Sendika temsilcilerinin eylemde yaptığı konuşmalarda, hükümet edenlerin talepleri doğrultusunda gereken adımları atmaması halinde sonraki haftalarda kritik noktalarda grev ve eyleme gidileceği belirtilerek, halk da sendikalarla birlikte mücadeleye çağırıldı.  

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Son Güncelleme: 30.03.2022 20:41
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