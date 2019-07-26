Sendikalar ayaklanıyor!

4’lü koalisyon hükümetinde fazlasıyla sessiz kalan sendikalar protokolü bahane ederek sokağa dökülmeye hazırlanıyor.

Sendikal Platform adına açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil: Ankara Hükümeti tarafından siyasi amaçlarla dayatılan ve yerli işbirlikçi UBP-HP hükümeti tarafından koltuk ve para uğruna imzalanan paketi şiddetle reddederiz.

“Konuyu değerlendiren sendikalarımız, paketin Kıbrıs Türk toplumunun varlığına, kimliğine, kültürüne ve toplumsal varlığına dönük bir tehdit olarak görmektedir. Bu paketin içeriğinde emekçilerin kazanımlarını yok etme, Kıbrıs Türk toplumunu fakirleştirme, toplumsal varlıklarımıza peşkeş çekme, ganimetten ve ranttan beslenenleri zengin etme, gençlerin ülkeden kaçışını teşvik etme, eğitimi gericileştirme ve Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesine ipotek koyma gibi dayatmalar vardır…”

“Bu çerçevede Sendikal Platform asimilasyon ve entegrasyon politikalarına karşı çıkarak, Kıbrıs Türk toplumunun insanca bir hayat yaşaması, kendi ayakları üzerinde durması, kendi kendini yönetme ve Federal Birleşik Kıbrıs’ta onurlu yerini alması için tüm halkımızı önümüzdeki günlerde organize edilecek “toplumsal varoluş için genel grev ve genel direnişe” destek vermeye çağırırız…”