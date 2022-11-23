banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gazimağusa'da ev açma ve hırsızlık
Gazimağusa'da ev açma ve hırsızlık
2 farklı bölgede hırsızlık
2 farklı bölgede hırsızlık
Ani ölüm!
Ani ölüm!
Bostancı Sınır Kapısında bir arabada Rum menşeli av fişeği bulundu
Bostancı Sınır Kapısında bir arabada...
"Girne'de değişim kaçınılmazdır"
"Girne'de değişim kaçınılmazdır"
banner404

Sendikalar Arabahmet İlkokulu Önünde Basın Açıklaması Yaptı

Okullarda Temizlik Sorunu Sürüyor... Sendikalar Arabahmet İlkokulu Önünde Basın Açıklaması Yaptı

23 Kasım 2022 Çarşamba 13:15
Sendikalar Arabahmet İlkokulu Önünde Basın Açıklaması Yaptı

Maviş: “Eğitimi düşünmeyen, öğretmeni, öğrenciyi düşünmeyen bir bakan istemiyoruz”

Serdaroğlu: “Bunların hesabını verecekler”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) bugün, Arabahmet İlkokulu önünde okullardaki temizlik sorunu konusunda basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KTOEÖS Başkanı Mustafa Baybora ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile sendika yetkilileri katıldı.

-Maviş: “Eğitimi düşünmeyen, öğretmeni, öğrenciyi düşünmeyen bir bakan istemiyoruz”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş konuşmasına Kazım Denizci’nin tutuklanmasına işaret ederek başladı ve gazetecilere “Böyle baskılar altında çalıştığınız için üzgünüm” dedi. Maviş, demokrasi ve özgürlüğün herkese lazım olduğunu vurguladı.

Okullarda temizlik ve hijyen sorunu yaşandığına işaret eden Maviş, toplu iş sözleşmesi için yürütülen haklı bir mücadele olduğunu ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın bu hak arayışına karşı duyarsız olduğunu ifade etti.

Okullardaki durumun endişe verici olduğunu anlatan Maviş, çocukların tifo gibi salgın hastalıkların yaşanabileceği bir ortamda eğitim gördüğünü söyledi.

“Eğitim Bakanlığı'na artık egosundan taviz vermeyi tavsiye ediyoruz” diyen Maviş, yaşananların utanç verici olduğunu kaydetti.

“Eğitimi düşünmeyen, öğretmeni, öğrenciyi düşünmeyen bir bakan istemiyoruz” ifadelerini kullanan Maviş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nı istifaya çağırdı.

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Maviş ayrıca, mücadelelerinin süreceğini, gerekirse çöpleri bakanlığa bırakacaklarını dile getirdi, öğretmenlerin grev dahil her türlü demokratik eylem haklarını kullanmasının masada olduğunu belirtti.

-Serdaroğlu: “Bunların hesabını verecekler”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da burada yaptığı konuşmada demokrasi, hak ve adalet için mücadele ettiklerini ancak yasaları yürütmekle görevli olanların bunların karşısında olduğunu söyledi.

“Toplum sağlığını tehdit etme pahasına bu yoldan vazgeçmiyorlar” diyen Serdaroğlu, bir akıl tutulması yaşandığını kaydetti.

Okulların temizlenmemesinin sorumluluğunun ne okul aile birliklerinde ne de hakları için mücadele edenlerde olduğunu dile getiren Serdaroğlu, bakanlığın sanki hiç sorumluluğu yokmuş gibi hareket ettiğini söyledi.

“Bakanlık uyuyor, duymazlıktan geliyor” diyen Serdaroğlu seçimlerde bu isimlere oy veren halkın da sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu mücadeleyi bırakmayacaklarını dile getirerek, “Bunların hesabını verecekler” dedi.

 

banner360
Son Güncelleme: 23.11.2022 13:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı: “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yerleşkesi içerisinde bulunan tüm yapılarıyla bir bütün”
Sağlık Bakanlığı: “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yerleşkesi içerisinde bulunan tüm yapılarıyla bir bütün”
Gazimağusa'da ev açma ve hırsızlık
Gazimağusa'da ev açma ve hırsızlık
2 farklı bölgede hırsızlık
2 farklı bölgede hırsızlık
Ani ölüm!
Ani ölüm!
Bostancı Sınır Kapısında bir arabada Rum menşeli av fişeği bulundu
Bostancı Sınır Kapısında bir arabada Rum menşeli av fişeği bulundu
"Girne'de değişim kaçınılmazdır"
"Girne'de değişim kaçınılmazdır"
Gazimağusa Hastanesi’nde Grev!
Gazimağusa Hastanesi’nde Grev!
Erhürman: Basın özgürlüğü ikliminin bilinçli şekilde zehirleniyor olması tehlikeli bir şeydir
Erhürman: Basın özgürlüğü ikliminin bilinçli şekilde zehirleniyor olması tehlikeli bir şeydir
Küçük kıza otobüste taciz iddiası
Küçük kıza otobüste taciz iddiası
Kızılyürek, Kıbrıs Türk Toplumunun Erasmus+ Programına Alınması İçin Çalışmalarına Devam Ediyor
Kızılyürek, Kıbrıs Türk Toplumunun Erasmus+ Programına Alınması İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim