Sendikal Platform’un Çavuşoğlu’na Mektup İletmek İçin Tc Büyükelçiliği’ne Gitmesine Polis İzin Vermedi, Gerginlik Yaşanıyor…

SENDİKAL PLATFORM’UN TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU’NA İLETİLMEK ÜZERE MEKTUP VERMEK İÇİN TC BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE GİTMESİNE POLİS İZİN VERMEDİ, GERGİNLİK YAŞANIYOR…

Lefkoşa, 1 Şubat 19 : Sendikal Platform’un, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na iletilmek üzere mektup vermek için TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne gitmesine polis izin vermeyince gerginlik yaşandı.

Sendikal Platform üyesi sendikalar Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yaptıktan sonra TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na iletilmek üzere mektup vermek amacıyla TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne yürüdü ancak polisin Şehitler Abidesinden elçiliğe kadar olan yolu güvenlik gerekçesiyle kapatması üzerine geçemediler.

Sendikal platform, polis kordonu önünde bekliyor.

(GÖZ/ÖK) EK VERİLECEK