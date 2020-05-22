Sendikal Platform, Maaş Kesintisinin Uzaması Halinde Dava Açma Ve Eylem Kararı Aldı

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 : Sendikal Platform, UBP-HP Hükümeti’nin maaş kesintisini uzatması durumunda hukuksal dava ve genel grev dahil sokak eylemlerine gitme kararı aldığını açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Platform adına yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü durum yaşanan tüm ülkelerin aksine Kuzey Kıbrıs’ta felaketi fırsata dönüştürme anlayışı taşıyan UBP-HP Hükümeti’nin bedeli çalışanlara ve emeklilere ödetme anlayışını devam ettirdiğini söyledi.

Elcil açıklamasının devamında şu ifadelere de yer verdi:

“Salgın sürecinde insanları evlerine kapatıp, yasa gücünde kararnamelerle devlet yönettiği hayaline kapılanların balonu bir haftada sönmüştür. Devlet olanaklarını bugüne kadar partililere, yandaşlara ve işbirlikçi sermaye çevrelerine peşkeş çeken, teşviklerden beslenip kendilerini ekonomik örgüt olarak tanımlayanlara vergi bağışıklığı getiren, milliyetçiliği geçim yolu olarak gören UBP-HP hükümeti, salgının başlamasından bir hafta sonra kurtuluşu çalışanların ve emeklilerin maaşlarından kesintide bulmuştur.

Yapılan kesintilerin nereye harcandığı ile ilgili şeffaf olmayan, hesap veremeyen hükümet, salgın döneminde işten durdurulanlara adaletli destek sağlamamış, yapılan yardımlara partizanlık bulaştırmış ve çalışanları köle diye kullanan patronların yanında durmuştur.”

Felaketi fırsata dönüştürmek için uğraşan UBP-HP Hükümeti’nin çalışanlardan ve emeklilerden yapılan kesintileri devam ettirme yönünde çalışma yaptığı bilgisini aldıklarını belirten Elcil, konuyu değerlendiren sendikaların, özveriyi hep çalışanlardan ve emeklilerden bekleyen UBP-HP Hükümeti’nin maaş kesintisini uzatması durumunda hukuksal dava ve genel grev dahil sokak eylemlerine gideceği kararını ürettiğini duyurdu.

Sendikal Platform’un açıklamasında imzası bulunan sendikalar şöyle:

“KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, TÜRK-SEN, EL-SEN, TEL-SEN, BANK-SEN, HAVA-SEN, DEV-İŞ, DEVRİMCİ GENEL-İŞ, EMEK-İŞ, BASIN-SEN, ÇAĞ-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, BES, TIP-İŞ, DAÜ-SEN, DAÜ-BİR-SEN”

(AK/GÜL)