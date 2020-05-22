banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102836
ALTIN
379.779
DOLAR
6.8010
STERLİN
8.2953
EURO
7.4154
banner339
Kaçak kumar oynadılar
KAÇAK KUMAR OYNADILAR
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
YARGILANMAYI CEZAEVİNDE BEKLEYECEK
Çocuk parkları bugün açılıyor
ÇOCUK PARKLARI BUGÜN AÇILIYOR
Marketten 4 şişe alkollü içki çalan şahıs tutuklandı
YENİBOĞAZİÇİ'NDE HISIZLIK

Sendikal Platform, Maaş Kesintisinin Uzaması Halinde Dava Açma Ve Eylem Kararı Aldı

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 : Sendikal Platform, UBP-HP Hükümeti’nin maaş kesintisini uzatması durumunda hukuksal dava ve genel grev dahil sokak eylemlerine gitme kararı aldığını açıkladı.

22 Mayıs 2020 Cuma 13:54
Sendikal Platform, Maaş Kesintisinin Uzaması Halinde Dava Açma Ve Eylem Kararı Aldı
banner337
banner345

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 : Sendikal Platform, UBP-HP Hükümeti’nin maaş kesintisini uzatması durumunda hukuksal dava ve genel grev dahil sokak eylemlerine gitme kararı aldığını açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Platform adına yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü durum yaşanan tüm ülkelerin aksine Kuzey Kıbrıs’ta felaketi fırsata dönüştürme anlayışı taşıyan UBP-HP Hükümeti’nin bedeli çalışanlara ve emeklilere ödetme anlayışını devam ettirdiğini söyledi.

Elcil açıklamasının devamında şu ifadelere de yer verdi:

“Salgın sürecinde insanları evlerine kapatıp, yasa gücünde kararnamelerle devlet yönettiği hayaline kapılanların balonu bir haftada sönmüştür. Devlet olanaklarını bugüne kadar partililere, yandaşlara ve işbirlikçi sermaye çevrelerine peşkeş çeken, teşviklerden beslenip kendilerini ekonomik örgüt olarak tanımlayanlara vergi bağışıklığı getiren, milliyetçiliği geçim yolu olarak gören UBP-HP hükümeti, salgının başlamasından bir hafta sonra kurtuluşu çalışanların ve emeklilerin maaşlarından kesintide bulmuştur.

banner341
Yapılan kesintilerin nereye harcandığı ile ilgili şeffaf olmayan, hesap veremeyen hükümet, salgın döneminde işten durdurulanlara adaletli destek sağlamamış, yapılan yardımlara partizanlık bulaştırmış ve çalışanları köle diye kullanan patronların yanında durmuştur.”

Felaketi fırsata dönüştürmek için uğraşan UBP-HP Hükümeti’nin çalışanlardan ve emeklilerden yapılan kesintileri devam ettirme yönünde çalışma yaptığı bilgisini aldıklarını belirten Elcil, konuyu değerlendiren sendikaların, özveriyi hep çalışanlardan ve emeklilerden bekleyen UBP-HP Hükümeti’nin maaş kesintisini uzatması durumunda hukuksal dava ve genel grev dahil sokak eylemlerine gideceği kararını ürettiğini duyurdu.

Sendikal Platform’un açıklamasında imzası bulunan sendikalar şöyle:

“KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, TÜRK-SEN, EL-SEN, TEL-SEN, BANK-SEN, HAVA-SEN, DEV-İŞ, DEVRİMCİ GENEL-İŞ,  EMEK-İŞ, BASIN-SEN, ÇAĞ-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, BES, TIP-İŞ, DAÜ-SEN, DAÜ-BİR-SEN”

(AK/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığındaki Toplantı Tamamlandı …tatar:
Cumhurbaşkanlığındaki Toplantı Tamamlandı …tatar: "cumhurbaşkanlığı Seçimi 11 Ekim'de Yapılacak"
Şehir Plancıları Odası: “şu Ana Kadarki Kent Güvenlik Sistemi Direkleri Ruhsatsız Ve Vizesiz”
Şehir Plancıları Odası: “şu Ana Kadarki Kent Güvenlik Sistemi Direkleri Ruhsatsız Ve Vizesiz”
Bugün 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü
Bugün 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü
Ktezo: “elektrik Üretim, Arz Ve Dağıtımı Tek Elde Toplanmalı”
Ktezo: “elektrik Üretim, Arz Ve Dağıtımı Tek Elde Toplanmalı”
Girne Belediyesi Ramazan Bayramı’na Hazır
Girne Belediyesi Ramazan Bayramı’na Hazır
UKÜ 2020-2021 Akademik Yılında Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sistemi ile öğrenci kabul edecek
UKÜ 2020-2021 Akademik Yılında Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sistemi ile öğrenci kabul edecek
“canım Annem Resim Ve Karikatür Yarışması” Sonuçları Belli Oldu
“canım Annem Resim Ve Karikatür Yarışması” Sonuçları Belli Oldu
İlkokul ve okul öncesi okullara kayıtlar 1 Haziran’da başlıyor
İlkokul ve okul öncesi okullara kayıtlar 1 Haziran’da başlıyor
Girne Antik Limanı’nda hizmet veren deniz gezi tekneleri faaliyete başlıyor
Girne Antik Limanı’nda hizmet veren deniz gezi tekneleri faaliyete başlıyor
Gce – A Level Alan Öğrencilere Türkiye Bursları Kapsamında Özel Kontenjan
Gce – A Level Alan Öğrencilere Türkiye Bursları Kapsamında Özel Kontenjan

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim