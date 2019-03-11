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Sendikal Platform Kamu Görevlileri Yasası İle İlgili Çalışmaları Protesto Etti

TASLAKLA İLGİLİ GÖRÜŞMELERİN TÜM SENDİKALARA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Sendikal Platform Kamu Görevlileri Yasası İle İlgili Çalışmaları Protesto Etti

TASLAKLA İLGİLİ GÖRÜŞMELERİN TÜM SENDİKALARA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

11 Mart 2019 Pazartesi 12:53
Sendikal Platform Kamu Görevlileri Yasası İle İlgili Çalışmaları Protesto Etti


TASLAKLA İLGİLİ GÖRÜŞMELERİN TÜM SENDİKALARA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Lefkoşa, 11 Mart 19 (.): Sendikal Platform, Kamu Görevlileri Yasası ile ilgili görüşmelerin tüm sendikalara açılması çağrısında bulundu.

Sendikal Platformu oluşturan sendikalardan temsilciler Cumhuriyet Meclisi önünde, Kamu Görevlileri Yasasıyla ilgili çalışmaları protesto etti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan tarafından eylemde okunan ortak açıklamada, yeni Kamu Görevlileri Yasası ile hedeflenenin; kamu çalışanlarının hak ve maaşlarını “geriletip, partizanca ve kayırma anlayışı ortaya konarak Türkiye’den para almak” olduğu savunuldu.

Platform’un buna karşı olduğu belirtilen açıklamada; Kamu Görevlileri Yasa Tasarısının bir reform niteliğinde olmadığı, konunun tüm sendikaları ilgilendirdiği, bu nedenle Taslakla ilgili görüşmelerin tüm sendikalara açılması gerektiği ifade edildi.

“Reform adı altında hak budama girişimlerine izin vermeyeceğiz” denilen açıklamada, hükümetin, bu icraatının yerli sermayeyi memnun etmeye yönelik olduğu savunuldu.

“Kamu çalışanlarının maaş ve ödeneklerini aşağıya çeken 2010’da hayata geçen Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerini Düzenleyen Yasanın yeni düzenleme ile kalıcı hale getirileceği iddia edilerek, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokollerin, ülkede çarpık bir ekonomi oluşmasına yol açtığı, bu anlayıştan vazgeçip, kaçak ekonomiyi ve kaçak çalışma yaşamını kontrol altına almaya yönelik çalışmalara yönelmak gerektiği ileri sürüldü.

Verimsizliğin esas nedeninin 300 bin kişi için kurgulanmış bir devlet yapısında nüfusun 800 bine ulaşması olduğu, bu nedenle vatandaşlık verilmesinin durdurulması ve ilgili yasaların düzenlenmesi istenen ortak açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin siyasi eşitler düzeyinde olması gerektiği kaydedildi.

ŞENER ELCİL

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı konuşmada, Kamu Görevlileri Yasası’nın 2005’te gündeme gelen bir yasa olduğunu, tasarının kamudaki aksaklıkların kamu çalışanlarının haklarını budayarak düzeltmeye yönelik düzenleme olduğunu idida etti.

Kamu Görevlileri Yasasının her nedense Türkiye ile protokol gündeme geldiğinde gündem olduğunu iddia eden Elcil, “Bir reform yapılacaksa bu çalışanlarla birlikte oturulup yapılır. Bu böyle olmamıştır. Paketle gündeme gelen bir yasa tasarısıdır, o yüzden biz bunun yanlış olduğuna inanıyoruz” dedi.

(ID/YIL)

Haber: İbrahim Diran
Fotoğraf: Erol Uysal

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