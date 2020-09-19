Sendikal Platform, El-sen’e Destek Belirtti

“EL-SENİN YANINDAYIZ. TOPLUMUMUZU DA KENDİLERİ İÇİN MÜCADELE VEREN EL-SEN’İN YANINDA OLMAYA ÇAĞIYORUZ”

Lefkoşa, 19 Eylül 20 : Sendikal Platform, KIB-TEK’e yüksek miktarda borcu olanların elektriğinin kesilmesi yönünde eylem başlatan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) yanında olduğunu duyurdu. Sendikal Platform, El-Sen’in toplum için mücadele verdiğini belirterek, vatandaşları da sendikanın yanında olmaya çağırdı.

Sendikal Platform’dan yapılan açıklamada, KIB-TEK’in hükümetin çiftliği değil toplumun malı olduğu ifade edilerek, “Kurum bu anlayışla yönetilmedir. Aksi herhangi bir tutumda, EL-SEN ve üyelerine en ufak bir zarar geldiği anda tepkimizin çok sert olacak” denildi.

Sendikal Platform’un açıklamasında Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyeleri bazı kesimlere kıyak yapmakla suçlandı.

“Sendikal Platform üyesi de olan EL-SEN dün itibarıyla kurumdaki adaletsizliğe başkaldırdı. 500 TL borcu olan vatandaşın elektriğini acımadan kesen ama 5 milyon TL borcu olanların elektriğine dokunmayan KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun ayrımcılığını ifşa etti” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Sendikal Platform olarak El-Sen’in haklı mücadelesinde yanındayız. Toplumumuzu da kendileri için mücadele veren El-Sen’in yanında olmaya çağıyoruz” denildi.

Sendikal Platform’un açıklamasında, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun bugün polis nezaretinde toplandığı, bazı çalışanları işten çıkarmak için kararı üretileceği, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın tutuklanması için de girişimde bulunulacağı yönünde bilgiler olduğu öne sürüldü.

(RÇ/GÜL)