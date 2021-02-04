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Sendikal Platform’dan hükümete tam kapanma çağrısı

Sendikal Platform, hükümete; tam kapanma için zorunlu olan tedbirleri alarak, halkın beklentisine cevap verme  çağrısı yaptı.

04 Şubat 2021 Perşembe 17:45
Sendikal Platform’dan hükümete tam kapanma çağrısı
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Sendikal Platform, hükümete; tam kapanma için zorunlu olan tedbirleri alarak, halkın beklentisine cevap verme  çağrısı yaptı.

Sendikal Platform adına açıklama yapan Abdullah Özdoğan, pandemi sebebiyle toplumun zor günler geçirdiğine işaret ederek, hükümetin sağlıkta ve ekonomide hayata geçirdiği uygulamaların, gidişatı iyileştirmediğini ve pozitif vakaların her gün rekor kırarak arttığını belirtti.

Özdoğan, sağlık sisteminin çöktüğünü, hastanelerin kapasitesini doldurmak üzere olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Test yapılan noktalarda metrelerce kuyruk oluşmakta, büyük bir kaos yaşanmaktadır. Çalışanların ve seyahat etmek zorunda olanların, ilçeler arası seyahatlerde zorunlu olarak talep edilen pcr testini yaptırmaları ve işlerine gitmeleri imkansız hale gelmiştir. Bu sorunu çözemeyen hükümet, pcr testi uygulamasını erteleyerek, ilçeler arası geçiş tedbirlerini anlamsız hale getirdi.

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Aşı sağlama konusunda hükümet toplumu başkalarına muhtaç etmiştir. Toplumun ihtiyacı olan miktarda aşı  tedarik etmek için farklı alternatifler (AB ve özel şirketler) gümdeme alınmalı gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Sendikal platform bu konuda sorumluluk almaya hazırdır.” 

Özdoğan, hükümetin halk sağlığını korumak adına yaşamsal ihtiyaçlara hizmet verecek elzem işler haricinde tam kapanma kararını almaktan başka bir çaresi kalmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Tam kapanmada emekçilerin hayatlarını insanca idame ettirebilmeleri için gerekli kaynağı bulmak mümkündür.

2019 yılında özel şirketlerin devlete ödemeyi beyan ettikleri kurumlar ve gerçek kişiler vergi miktarının 1 milyar TL, gerçekte ödenenin ise bu miktarın yarısı 500 milyon olduğunu hatırlatırız. Bunun yanında, ivedilikle servet dağılımı tespit edilerek, toplumun en varlıklı kesimi olan ve bugüne kadar ekonomik krizden etkilenmeyen ultra zenginlerin; ekonomik faaliyetlere faydası olmayan, atıl vaziyetteki birikimlerinden vergi alınarak, özel sektör emekçileri, küçük esnaf ve ihtiyaçlı diğer kesimlere yetecek kadar kaynak yaratılabilir.”

Krizin bedelini fazlasıyla ödeyen halkın; emekçilere daha da yük olacak “ekonomik önlem paketleri” yerine servet vergisi talebine destek verdiğini ifade eden Özdoğan, “Sendikal Platform önlemler çerçevesinde planlı ve kararlı bir şekilde daha fazla test yapılması, aşılanmaya hız verilmesi ve halkımızın pandemi sürecinden en az zararla çıkması için her türlü mücadeleyi vermeye kararlıdır” dedi.

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Son Güncelleme: 04.02.2021 21:33
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