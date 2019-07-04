Sendikal Platform yarın protesto eylemi yapacak

Sendikal Platform, yarın saat 10:00’da Başbakanlık önünde protesto eylemi gerçekleştirip, basın açıklaması yapacak.

Sendikal Platform adına açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, UBP-HP Hükümetinin ilk icraat olarak kanun gücünde kararnameyle, hiçbir sendika ile istişare yapmadan “tasarruf” gerekçesi ile çalışanların, emeklilerin, sosyal sigortalıların yasal olarak alması gereken “Hayat Pahalılığı Ödeneği’nden” %2 kesinti yapma kararı verdiğini savunarak, konuyu değerlendiren Sendikal Platformun aldığı kararları paylaştı.

Buna göre, Platformun iddiaları ve kararları şöyle:

“1- 5 Temmuz Cuma günü saat 10:00’da Başbakanlık önünde sendika yönetim kurulları düzeyinde protesto eylemi gerçekleştirip, basın açıklaması yapılacak.

2- Hükümetin aldığı karar anayasa ve yasalara aykırı olup, bu dayatma karar yargıya taşınacak.

3- Çalışanlardan ve emeklilerden yapılacak olan kesintilerin ranttan ve teşviklerden geçinen, ganimetçi sermayeye aktarılacağı gerçeğinden hareketle, emek düşmanı UBP-HP Hükümeti’ne karşı sokakta en geniş demokratik mücadele örgütlenecek.”