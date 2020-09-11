Sendikal Platform: Ülkeye girişler başlar ve karantina kalkarsa greve gideriz

Sendikal Plaform, ülkeye girişleri durdurma kararının uzatılmaması ve karantinasız girişlere izin verilmesi halinde greve gidileceğini belirtti.

Sendikal Platform adına KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından yapılan açıklamada, vakaların, hükümetin yanlış kararları ve bilimsel öngörülerin dışında hareket etmesi sonucu arttığı kaydedildi.

Sendikal Platform, “hükümetin ülkeye girişlerle ilgili aldığı durdurma kararını vakalar kontrol altına alınana kadar bir hafta daha uzatmasını” ve “ülkeye karantinasız girişe izin verilmemesini” talep etti.

Açıklamada, “bu konuda hükümet, toplumun sağlığını hiçe sayarak hareket etmemelidir. Sendikalar olarak bu iki maddenin uygulanmaması halinde genel grev dahil her türlü eylem hakkımızı kullanacağız” denildi.