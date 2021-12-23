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Sendikal Platform, Meclis önünde oturma eylemi başlattı

23 Aralık 2021 Perşembe 17:45
Sendikal Platform, Meclis önünde oturma eylemi başlattı

SENDİKALAR, “ZAMLARI, PAHALILIĞI VE TL’NİN DEĞER KAYBININ ORTAYA ÇIKARDIĞI YIKIMI” PROTESTO ETTİ

28 ARALIK SALI GÜNÜ SENDİKAL PLATFORM YİNE MECLİS ÖNÜNDE OLACAK

Sendikal Platform, "zamları, pahalılığı ve TL’nin değer kaybının ortaya çıkardığı yıkımı protesto etmek" için Meclis önünde eylem yaptı. Eyleme tüp gaz ile gelen sendika yöneticileri, konuşmaların ardından oturma eylemi başlatarak Meclis önündeki yolu bir süreliğine trafiğe kapadı.

Sendikal Platform, 28 Aralık’ta yine Meclis önünde daha geniş katılımlı bir eylem yapacaklarını ve eylemin detaylarını yarın saat 11.00’de KTOEÖS Merkezi’nde basın açıklaması yaparak, paylaşacaklarını açıkladı.

Sendikaların yönetim kurulları düzeyinde yapılan ve 14.30’da başlayan eyleme Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) katıldı.

Eylemde, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, Elmalı’nın çağrısıyla sendika temsilcileri oturma eylemi başlatarak Meclis önündeki yolu kapadı ve alkışlarla eyleme devam etti.

BENGİHAN: “İSYANIMIZ BU HARAMİ DÜZENEDİR”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, eylemde yaptığı konuşmada, hükümeti, yaşanan ekonomik yıkım karşısında halkın alım gücünü koruyucu önlemler almadığı gerekçesiyle “duyarsız”, muhalefeti ise “adı var kendi yok” diye nitelendirerek eleştirdi.

Ülkenin her geçen gün fakirleştiğini, enflasyonun Türkiye’deki enflasyonun iki katı olduğunu belirten Bengihan, Türiye’de asgari ücretliye yüzde 50 artış yapılırken, Kuzey Kıbrıs’ta yapılan yüzde 40 artış sonucunda işverenlerin sergilediği “olumsuz tutumu” kınadı.

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Bengihan, bazı marketlerin fırsatçılık yaparak fahiş fiyatlarla ürün sattıklarını savunarak, “Hükümet buna ses çıkarmayacak, denetim yapmayacak, sadece izleyecek… Halk geçim derdinde, onlar seçim…” dedi.

Sendikal Platformun bu ülkenin geleceğiyle ilgili gaile çektiğini vurgulayan Bengihan, yoksullaşmanın ve “sorumsuz ve vurdumduymaz” siyasetçilerin Kıbrıs Türk halkının kaderi olmadığını kaydetti.

Dövizin bir hafta önceye kadarki yükselişine işaret eden Bengihan, son günlerde dövizde düşüş yaşandığını ancak marketlerdeki fiyatların düşmediğini söyledi. “Nerede bu hükümet edenler?” diye soran Bengihan, denetim yapılarak, cezalar kesilmesi gerektiğini söyledi.

Asgari ücret konusuna da değinerek kararın Bakanlar Kurulu’nda onaylanması gerektiğini kaydeden Bengihan, Başbakanın konuyla ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Bengihan, “İsyanımız bu harami düzenedir” diyerek konuşmasına son verdi.

ELMALI: “BİZ BU ÜLKEYE KAZIK ÇAKACAĞIZ”

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı ise, “Güzel bir haber var. Tüp gaz bu hafta pahalı olmadı” diyerek sözlerine başladı. Tüp gazın fiyatında herhangi bir düşüş de olmadığını söyleyen Elmalı, “jet hızıyla” fiyatların arttığını ama hiç düşmediğini ifade etti.

Elmalı konuşmasına, “Biz bu ülkeye kazık çakacağız. Bizi ve çocuklarımızı göç ettirmeye çalışsalar da biz burada kalmaya devam edeceğiz. Biz burayı vatan bildik” diyerek, sendika temsilcilerini Meclis önündeki caddeye oturarak eylemi sürdürmeye davet etti.

Bunun üzerine sendika temsilcileri Meclis önünde oturma eylemi başlattı. Caddede trafik akışını bir süreliğin kapayan Sendikal Platform, alkışlarla eyleme devam etti.

Öte yandan, Sendikal Platform temsilcileri, 28 Aralık’ta yine Meclis önünde daha geniş katılımlı bir eylem yapacaklarını ve eylemin detaylarını yarın saat 11.00’de KTOEÖS Merkezi’nde basın açıklaması yaparak paylaşacaklarını bildirdi.

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Son Güncelleme: 24.12.2021 00:40
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