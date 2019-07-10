Sendikal Platform, KTTO ve KTSO yönetimlerini istifaya davet etti

Sendikal Platform, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası yönetimlerini istifaya davet etti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından Sendikal Platform adına yapılan basın açıklamasında, geçen Cumartesi günü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla yapılan ekonomi konulu toplantılara davet edilen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya söz hakkı verilmemesi eleştirildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, söz hakkı verilmediği için toplantıya katılmaması bu senaryonun siyaset koktuğunu göstermektedir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Görüleceği üzere Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri teşvik ve ranttan daha çok yararlanmak için, kısacası para uğruna, Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürükleyen dayatmalara alet olmayı seçmişlerdir.

İçinden çıktıkları toplumu yok etmek isteyenlerle el ele, kol kola daha çok rant ve para için işbirliği yapanların bu ülkeye verecekleri hiçbir şey yoktur. Bugüne kadar, ucuz işgücü ve köle çalıştırmak için adamızın kuzeyine nüfus aktarılmasına göz yumanlar, zarar gösterip vergi vermekten kaçanlar, sendikalaşmaya karşı çıkanlar, asgari ücreti sefalet ücretine dönüştürenler yine bu çevrelerdir. Seçim dönemlerinde teşvik ve rant düzeninin devamı için siyasi partilere, emekçilerin haklarını gasp ederek elde ettikleri servetlerinden para aktaranlar da bunlardır.

Bu çerçevede, Sendikal Platform’un, toplumsal faydayı düşünmeyenleri, para ve çıkar uğruna kendi toplumuna sırtını dönenleri boykot etmeyi gündemine aldığını vurgular, Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerini derhal istifaya davet ederiz.”