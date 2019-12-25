Sendikal Platform, İstatistik Kurumu’nun düzenlediği toplantıya katılmayacak

Sendikal Platform adına yazılı açıklama yapan Dev-İş Başkanı Koral Aşam, “‘Devlet vatandaş için vardır’ deyip hayat pahalılığının eksi çıkması için uğraş vermesine rağmen çıkıp bunu yalanlayan Başbakan Sayın Ersin Tatar’ı şiddetle protesto eder, siyasetin yalan söyleme sanatı olmadığını hatırlatır, suçluluk psikolojisi ile Başbakanlık İstatistik Kurumu’nun bugün düzenleyeceği toplantıya katılmayacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz” ifadelerini kullandı.

Aşam açıklamasında, UBP-HP hükümetinin ”tasarruf bütçesi” olarak tanıttığı 2020 yılı bütçesinde tasarrufun çalışanlar,emekliler ve dar gelirliler üzerinden olacağının işaretlerinin verildiğini öne sürdü.

Aşan, asgari ücretle ilgili hiçbir çalışma ve öngörü yapmayan hükümet yetkililerinin, asgari ücretin artırılması için yasada öngörülen komisyonu toplamaktan da kaçtığını iddia ederek, bununla birlikte Türk lirası kullanmanın getirdiği enflasyon belası yüzünden maaş ve ücretlerin her geçen gün eridiğini, alım gücünün düştüğünü savundu.

Aşam, “Bu gerçekler ortada dururken UBP-HP hükümeti yetkililerinin hayat pahalılığı ödeneği vermemek için her türlü numarayı ortaya koyduklarını” öne sürerek, “Başbakan Sn. Ersin Tatar başta olmak üzere UBP-HP hükümeti yetkilileri yurt dışı gezilerinde devletin kesesinden keyif yaparken, kendi saltanatları için resim çerçeveletip devlet dairelerine astırarak bütçeden binlerce lirayı boşuna harcamaktadırlar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi hayat pahalılığı olmadığını göstermek için araba alımlarındaki KDV vergisini düşürmekte, sabit telefon ücretlerinde indirime giderek hayatı ucuzlattıklarını iddia etmektedirler” dedi.



Aşam, “Devlet eliyle yandaş zengin etme uygulamasının araba satın almada KDV oranlarının düşürülmesi ile çok güzel uygulandığını ve hayat pahalılığının eksi çıkmasının sağlandığını” iddia etti.UBP- HP hükümetinin halkın değil sermayenin savunuculuğunun derdinde olduğunu iddia eden Aşam, temel tüketim maddelerinde indirime gidilmemesinin bunu açıkça ortaya koyduğunu ileri sürdü.



