banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113435
ALTIN
286.105
DOLAR
5.9381
STERLİN
7.6932
EURO
6.5910
Gazimağusa'da ev yangını
GAZİMAĞUSA'DA EV YANGINI
Ev fareleri tutuklandı
EV FARELERİ TUTUKLANDI
Ani ölüm: 56 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Hava durumu
HAVA DURUMU

Sendikal Platform, İstatistik Kurumu’nun düzenlediği toplantıya katılmayacak

Sendikal Platform, Başbakanlık İstatistik Kurumu’nun “suçluluk psikolojisi ile düzenlediğini” iddia ettiği toplantıya katılmayacağını açıkladı.

Sendikal Platform, İstatistik Kurumu’nun düzenlediği toplantıya katılmayacak

Sendikal Platform, Başbakanlık İstatistik Kurumu’nun “suçluluk psikolojisi ile düzenlediğini” iddia ettiği toplantıya katılmayacağını açıkladı.

25 Aralık 2019 Çarşamba 12:51
Sendikal Platform, İstatistik Kurumu’nun düzenlediği toplantıya katılmayacak

Sendikal Platform adına  yazılı açıklama yapan Dev-İş Başkanı Koral Aşam, “‘Devlet vatandaş için vardır’ deyip hayat pahalılığının eksi çıkması için uğraş vermesine rağmen çıkıp bunu yalanlayan Başbakan Sayın Ersin Tatar’ı şiddetle protesto eder, siyasetin yalan söyleme sanatı olmadığını hatırlatır, suçluluk psikolojisi ile Başbakanlık İstatistik Kurumu’nun bugün düzenleyeceği toplantıya katılmayacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz” ifadelerini kullandı.
Aşam açıklamasında,  UBP-HP hükümetinin ”tasarruf bütçesi” olarak  tanıttığı  2020 yılı  bütçesinde tasarrufun çalışanlar,emekliler ve dar gelirliler üzerinden olacağının işaretlerinin verildiğini öne sürdü.
Aşan, asgari ücretle ilgili hiçbir çalışma ve öngörü yapmayan hükümet yetkililerinin, asgari ücretin artırılması için yasada öngörülen komisyonu toplamaktan da kaçtığını iddia ederek, bununla birlikte Türk lirası kullanmanın getirdiği enflasyon belası yüzünden maaş ve ücretlerin  her geçen gün eridiğini, alım gücünün düştüğünü savundu. 
Aşam, “Bu gerçekler ortada dururken UBP-HP hükümeti yetkililerinin hayat pahalılığı ödeneği vermemek için her türlü numarayı ortaya koyduklarını” öne sürerek, “Başbakan Sn. Ersin Tatar başta olmak üzere UBP-HP hükümeti yetkilileri yurt dışı gezilerinde devletin kesesinden keyif yaparken, kendi saltanatları için resim çerçeveletip devlet dairelerine astırarak bütçeden binlerce lirayı boşuna harcamaktadırlar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi hayat pahalılığı olmadığını göstermek için araba alımlarındaki KDV vergisini düşürmekte, sabit telefon ücretlerinde indirime giderek hayatı ucuzlattıklarını iddia etmektedirler” dedi.

banner317
Aşam, “Devlet eliyle yandaş zengin etme uygulamasının  araba satın almada  KDV oranlarının düşürülmesi ile çok güzel uygulandığını ve hayat pahalılığının eksi çıkmasının  sağlandığını” iddia etti.
UBP- HP hükümetinin halkın değil sermayenin savunuculuğunun derdinde olduğunu iddia eden Aşam, temel tüketim maddelerinde indirime gidilmemesinin bunu açıkça ortaya koyduğunu ileri sürdü.
 


 

Son Güncelleme: 25.12.2019 17:13
Anahtar Kelimeler:
Sendikal Platformİstatistik Kurumu Toplantı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ’lü öğrenciler sorunlarını dile getirdi
DAÜ’lü öğrenciler sorunlarını dile getirdi
BRTK 56 yaşında
BRTK 56 yaşında
GAÜ basketbol takımı finalde
GAÜ basketbol takımı finalde
Kasım ayı büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi
Kasım ayı büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi
Hayvan barınağı yararına sergi düzenlendi
Hayvan barınağı yararına sergi düzenlendi
Marketten hırsızlık
Marketten hırsızlık
Başbakan Tatar İstanbul’a gitti
Başbakan Tatar İstanbul’a gitti
Yağışlı hava devam edecek
Yağışlı hava devam edecek
Bora, “Kıbrıs ve Kıbrıs davası” başlıklı konferans verecek
Bora, “Kıbrıs ve Kıbrıs davası” başlıklı konferans verecek
Devlette çalışan engellilerin barem sorunu aşıldı
Devlette çalışan engellilerin barem sorunu aşıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim