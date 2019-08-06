banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99526
ALTIN
260.651
DOLAR
5.5306
STERLİN
6.7372
EURO
6.1859
Hamitköy’de uyuşturucu
HAMİTKÖY'DE UYUŞTURUCU
Lefkoşa’da denetlenen 57 iş yerinden 9’una ihbar
LEFKOŞA'DA 9 İŞYERİNE İHBAR
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez KKTC’de
DÖNMEZ KKTC’DE
Tutuklu yargılanacaklar
TUTUKLU YARGILANACAKLAR
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Sendikal Platform: “Hükümetin yaptığı tam bir iki yüzlü siyaset”

Sendikal Platform, hükümetin “denk bütçe” diyerek çalışanların ve emeklilerin maaş ve ücretlerine saldırdığını, bunun tam bir ikiyüzlü siyaset olduğunu savundu.

Sendikal Platform: “Hükümetin yaptığı tam bir iki yüzlü siyaset”

Sendikal Platform, hükümetin “denk bütçe” diyerek çalışanların ve emeklilerin maaş ve ücretlerine saldırdığını, bunun tam bir ikiyüzlü siyaset olduğunu savundu.

06 Ağustos 2019 Salı 12:32
Sendikal Platform: “Hükümetin yaptığı tam bir iki yüzlü siyaset”

Sendikal Platform, hükümetin “denk bütçe” diyerek çalışanların ve emeklilerin maaş ve ücretlerine saldırdığını, bunun tam bir ikiyüzlü siyaset olduğunu savundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Sendikal Platform adına yaptığı yazılı açıklamada “Devleti zarara uğratan, alacakları tahsil etmeyen ve bütçe dışı 680 milyon TL ödeme yapandır. Aynaya bakarsanız Kıbrıs Türk toplumunu kimin batırıp, yok oluşa sürüklediğini görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Elcil, UBP-HP hükümeti yetkililerinin göreve gelir gelmez, çalışanların, emeklilerin ve sosyal sigortalıların gelirlerine göz dikerek, kesintiye gitmeyi öncelikli hedef olarak belirlediğini öne sürdü.

Elcil şöyle devam etti:

banner317
“Bütçeyi denkleştirmek adına çalışanlardan ve emeklilerden %2 kesinti yapma yanında, hayat pahalılığı ödeneğini durdurma başta olmak üzere kurumlarımızı, toplumsal varlıklarımızı, AKP yetkilileri ile imzaladıkları paketle birlikte peşkeş çekmeye yönelmişlerdir.”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yüzde 2 kesinti konusunda başarısız olunca “devleti 80 milyon TL zarara uğrattılar” açıklaması yaptığını savunan Elcil, şöyle devam etti:

“Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu ve UBP-HP hükümeti yetkililerine 2011 yılında UBP’nin hükümette olduğu dönemde çalışanların yasal hakkı olan yüzde 14,72 hayat pahalılığı ödeneğinin dönemin Maliye Bakanı Sayın Ersin Tatar tarafından gasp edildiğini hatırlatırız. Sayın Ersin Tatar tarafından 2011 yılında yüzde 14,72 hayat pahalılığı ödeneğinin gasp edilmesi nedeni ile çalışanların maaş ve ücretlerinden döviz bazında yüzde 40 gerileme olduğunu, bunun da çalışanların çalınmasının en güzel örneğini oluşturduğunu vurgulamakta yarar vardır. Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu’nun yaşının genç olmasının bir sonucu olarak bir tarihsel gerçeği bilmemesini anlayabiliriz fakat seyrüsefer ruhsatlarından 82 milyon TL ve sanayi bölgesi arsa kiralarından 5,5 milyon TL devletin alacağını neden tahsil edemediğini anlamamız mümkün değildir.”

Elcil, 17 aylık süre boyunca “Barış Kuvvetleri Komutanlığı” için Türkiye’nin ödemesi gereken miktarın, 680 milyon TL olduğunu ve bu paranın bütçeden ödendiğini de ekledi.

Son Güncelleme: 06.08.2019 15:45
Anahtar Kelimeler:
Sendikal Platform
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası Likidite Riskinin Yönetimine İlişkin İyi Uygulama Rehberi Yayımladı
Merkez Bankası Likidite Riskinin Yönetimine İlişkin İyi Uygulama Rehberi Yayımladı
Zarar Gören Ürün İçin Patates Üreticilerine 161 Bin Tl Tazminat
Zarar Gören Ürün İçin Patates Üreticilerine 161 Bin Tl Tazminat
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
KKTC Engelliler Spor Federasyonu’ndan GAÜ’ye teşekkür plaketi
KKTC Engelliler Spor Federasyonu’ndan GAÜ’ye teşekkür plaketi
Gazimağusa Belediyesi sivrisineklerle mücadele amacıyla Çanakkale Göleti'ne balık bıraktı
Gazimağusa Belediyesi sivrisineklerle mücadele amacıyla Çanakkale Göleti'ne balık bıraktı
Gazimağusa Belediyesi Çanakkale Göleti’ne Sivrisinek Larvalarını Yiyen Balıklar Bıraktı
Gazimağusa Belediyesi Çanakkale Göleti’ne Sivrisinek Larvalarını Yiyen Balıklar Bıraktı
Yks 2019 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Yks 2019 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Akıncı TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’i kabul etti
Akıncı TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’i kabul etti
Dönmez: "Hükümetimiz her platformda destek olmaya devam ediyor”
Dönmez: "Hükümetimiz her platformda destek olmaya devam ediyor”
Lefkoşa’da denetlenen 57 iş yerinden 9’una ihbar
Lefkoşa’da denetlenen 57 iş yerinden 9’una ihbar

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim