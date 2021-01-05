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Sendikal Platform'dan Saner'e eleştiri

Sendikal Platform, Başbakan Ersan Saner’i “kamu çalışanlarına hayat pahalılığı vermek için zam yaptıkları” açıklamasından ötürü eleştirerek, Başbakan Saner’e hitaben “siyaset sorunları çözmek için yapılır” açıklamasında bulundu.

05 Ocak 2021 Salı 16:00
Sendikal Platform'dan Saner'e eleştiri
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Sendikal Platform adına yazılı açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Başbakan’ı hayretle izlediklerini belirterek, bu söylemi “kamuda çalışanlar ile özelde çalışanları birbirine düşürme taktiği, tam bir emek düşmanlığı” olarak niteledi.

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“Zam yapma gerekçesini bile kamu çalışanlarına yükleyen Ersan Saner’in bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur” görüşünü öne süren Elcil, “Sayın Ersan Saner, zamların, Türk Lirası kullanmanın yarattığı enflasyondan, piyasanın denetimsizliğinden, kötü yönetim ve partizanlıktan olduğu gerçeğini kamu çalışanlarını suçlayarak aklanacağını sanıyorsa yanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

12 bin kayıtlı şirketten 5 bine yakının gelir beyan ettiğini ancak sadece 2 bininden vergi alındığını, kumarhane ve üniversitelere ayrıcalık tanındığını, teşviklerle belli zümrelerin devlet eliyle zengin edildiğini, partizanca istihdamlar yapıldığını öne süren Elcil, bunları söylemekten korkan Başbakan Saner’in emekçiyi düşünmediğini savundu.

Elcil, Asgari Ücretin belirlenmemesi, Covid-19 salgını, esnaf ve insanların işsiz kalması, emekçilerin birikimi olan fonlardan 1500 TL vermeyi taahhüt etmesine rağmen bu sözü de yerine getirilmemesinden ötürü de eleştirilerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Sendikal PlatformErsan Saner
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