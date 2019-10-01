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Sendikal Platform'dan eylem uyarısı

Sendikal Platform, hükümeti Türk toplumunu yok oluşa sürüklemekle suçladı.

Sendikal Platform'dan eylem uyarısı

Sendikal Platform, hükümeti Türk toplumunu yok oluşa sürüklemekle suçladı.

01 Ekim 2019 Salı 09:23
Sendikal Platform'dan eylem uyarısı

Sendikal Platform, Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) Hükümeti’ni, Türkiye ile imzalanan iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasıyla “Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürüklemekle” suçladı.

Sendikal Platform, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yaz tatilinin ardından bugün yapılan ilk toplantısı vesilesiyle, Cumhuriyet Meclisi önünde pankartlı eylem düzenledi. Eylemde “Yok Oluşa Hayır” yazan pankart açıldı.

BIÇAKLI 

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Arslan Bıçaklı, eylemde yaptığı konuşmada, “Meclis’ten çalışan ve halk için hayırlı bir yasa çıkarıldığını uzun zamandır görmediklerini” söyledi.

Türkiye ile imzalanan iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasına atıfta bulunarak  “son elimizde kalan değerler de artık bir bir toplumun elinden alınmak istendiğini” söyleyen Bıçaklı, “Para gelsin diye yapmayacakları şey kalmayacak” dedi.

“TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENİNİ KALDIRACAKLAR”

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının özel sektörde sendikalaşmayı teşvik edici tedbir alınmayacağı yönde açıklaması bulunduğunu, bunun kabul edilemez bir açıklama olduğunu kaydeden Bıçaklı, “toplu iş sözleşmesi düzenini ortadan kaldıracaklar” diye konuştu.

Kıbrıs Türk toplumunun değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydeden ve eylem uyarısında bulunan Bıçaklı, “Tüm anayasal ve yasal hakları kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Çalışma barışı çok yakında bozulacak” dedi.

SENDİKAL PLATFORM AÇIKLAMASI

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Emel Tel tarafından okunan Sendikal Platform’un basın açıklamasında da, “Hükümet iktisadi ve mali işbirliği anlaşması imzalayarak, Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürüklemektedir” iddiasında bulunuldu.

“Türkiye ile, dayatılarak imzalanan işbirliği anlaşmalarının, toplumsal fayda sağlamadığı gibi, Kıbrıs Türklerini üretimden koparıp bağımlılığı arttırdığı” öne sürülen açıklamada, Hükümetin 750 milyon TL alma düşüncesiyle anlaşmaya imza koyduğu savunuldu.

İmzalanan anlaşmayla, Toplu İş Sözleşme, Grev ve Referandum Yasasında değişiklik yapılarak toplu iş sözleşme düzeninin kaldırılacağı; kamuya personel alımının emekliye çıkanların sayısı ile ilişkilendirilerek engellendiği; 2020 yılı için hayat pahalılığı ödeneğinin kaldırılmasına zemin harılandığı; bazı belediyelerin birleştirileceği; bununla birlikte belediye çalışanlarının geleceğinin belirsizliğe sürükleneceği; eğitim niteliğinin geriye götürüleceği; Kooperatif Merkez Bankasına ait işletmelerin elden çıkarılacağı; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun parçalara ayrılarak özelleştirileceği; Liman İşçileri Şirketinin kapatılacağı; limanların özelleştirileceği; Telekomünikasyon Dairesinin özele verileceği savunulan Sendikal Platform açıklamasında, İlahiyat Kolejinin geliştirilmesine öncelik verilerek bilimsel, demokratik ve laik eğitimin kaldırılmaya çalışıldığı; eğitim, sağlık ve kültür faaliyetlerine mali desteğin TC Elçiliğinin koşuluna bağlandığı ileri sürüldü.


 

Son Güncelleme: 01.10.2019 12:31
Anahtar Kelimeler:
Sendikal Platform Eylem Uyarısı
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