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Sendikal Platform CTP ve TDP’nin kararlarını selamladı

Sendikal Platform, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP), Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, KKTC Meclisi’ne hitap edeceği toplantıya katılmama kararlarını selamladı.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:30
Sendikal Platform CTP ve TDP’nin kararlarını selamladı

Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Özellikle son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iradesine açık müdahale yapılan Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs’ta federal bir çözüm istencine karşı da darbe niteliğinde bir tavır ortaya koyan Türkiye’deki iktidara ve buradaki işbirlikçilerine gereken cevap Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen bu iki partimizden gelmiştir” iddiasında bulunuldu.
Sendikal Platform’un son derece tarihi olan bu kararı desteklediği belirtilen açıklamada, “Bu karara saygı duymayan ve ahlaksızca bu iki partimize saldıran çevreleri de hadlerini aşmamaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin yine düğmeye bastığı ve bazı çevreleri protesto kararı alan CTP ile TDP’nin üzerine saldırttığı iddia edilen açıklamada, bu saldırılar karşısında Sendikal Platform’un, iki partinin yanında olduğu ve sonuna kadar destek verdiği belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 17.07.2021 11:43
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