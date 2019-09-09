Sendikal Platform, Çavuşoğlu’nun Karpaz bölgesinde yaptığı açıklamaları eleştirdi

Sendikal Platform, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Karpaz bölgesinde yaptığı açıklamaları eleştirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Sendikal Platform adına yaptığı yazılı açıklamada, “Çavuşoğlu’nun ziyaretinde ırkçı, ayrımcı, çözüm karşıtı ve Kıbrıslı Türkleri aşağılayan” beyanlar yapıldığını, AKP’li yöneticilerin Kıbrıs’la ilgili gerçek düşüncelerini ortaya koyduğunu iddia etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun “benim vatandaşlarım” söyleminin “Kıbrıs’ta demografik yapının bozulduğunu” açıkça ifade ettiğini ve “Türkiye yetkililerinin buraya yerleştirilen TC vatandaşlarını siyasi bir argüman olarak gördüklerini” ileri süren Elcil, Mağusa’da Tel-Sen’e ait binada konsolosluk açılacak olmasını da eleştirdi.

Elcil sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bilinmelidir ki, Kıbrıs bizim vatanımızdır ve onu birleştirmek, sömürgecilere karşı çıkmak, çözüm ve barış istemek bizim temel görevimizdir. Bu mücadelede uluslararası hukukun ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bize kazandırdığı toplumsal hakları sonuna kadar kullanmaktan çekinmeyeceğimizi vurgular, bu konuda sessiz kalan siyasi partileri de toplumsal haklara ve sömürgecilere karşı göreve davet ederiz.”