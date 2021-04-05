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Sendika yetkilileri Ercan'daki grevle ilgili açıklama yaptılar

Ercan Havalimanı’nda örgütlü 3 sendika olan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Sivil Havacılık Dairesi’nin Ercan’daki tüm birimlerinde 1 günlük grev başlattı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 14:15
Sendika yetkilileri Ercan'daki grevle ilgili açıklama yaptılar
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Sendikalar Ercan’da yaptıkları açıklamada, “ülkeyi yönetenlerin hayat pahalılığı ödeneği konusundaki tutumu ve yapılan yanlışların düzeltilmesi adına sendikalarla bir diyalog içerisinde olmamaları” nedeniyle başlattıkları grevin bugün saat 15.00’ kadar devam edeceğini belirtti.


“Hükümetin sorumluluklarını hatırlayana kadar eylemlerin şiddetlenerek devam edeceğini” söyleyen sendika yetkilileri, “şok eylemler” olarak adlandırdıkları eylemlere, perşembe günü yapılacak genel greve kadar devam edeceklerini duyurdu. 


“HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLSUNLAR”
KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, hükümetin hayat pahalılığına ilişkin aldığı kararın 100 bine yakın kişiyi etkilediğini söyleyerek, “Bundan sonra tedirgin olan onlar olacaktır, biz değil. Bizim şok eylemlerimiz devam edecek, her şeye hazırlıklı olsunlar” dedi. 


“MAAŞ ARTIŞI İÇİN DEĞİL, HAYATLARIMIZI İDAME EDEBİLMEK İÇİN BURADAYIZ”
KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, hayat pahalılığı ödeneğinin, bir maaş artışı olmadığını, hükümet edenlerin hayatın pahalılaşmasına karşı herhangi bir önlem almamasından dolayı, tüketicilerin hayatlarını idame etmeleri için yapılan bir uygulama olduğuna işaret ederek , maaş artışı için değil hayatlarını idame edebilmek için orada olduklarını söyledi. 


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“BARDAK TAŞTI, SABRIMIZ TÜKENDİ”
Hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini geri ödememek üzere 4 aylığına durdurması kararını “insafsızlık, sorumsuzluk” olarak değerlendiren KTAMS Başkanı Güven Bengihan da “bardak taştı” dedi. 
Bengihan, acil uçuşların ve asgari uçuşların devam ettiğini, amaçlarının hükümeti göreve çağırmak, sorumluluklarını hatırlatmak olduğunu kaydederek, “sadece patronların sorunlarına çözüm üretme değil, patronlara kaynak yaratma değil, birazcık da bu ülkedeki açlık sınırının altına düşen hem özel sektör çalışanlarını hem de kamu çalışanlarını ve 42 bin sigorta emeklisini düşünmeleri gerektiğini hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı. 
Hükümeti “halktan yana ve hayatı ucuzlatmadan yana kararlar almaya” çağıran Bengihan, “Biz sıramızı savdık. Sıra vergi borcunu ödemeyen, devletin kaynaklarını sömüren ultra zenginlerdedir” dedi.


UÇUŞLAR GREV SONRASINA ERTELENDİ
Sivil Havacılık Dairesi’nden verilen bilgiye göre, grev saatlerinde planlanan uçuşlar yapılmadı ancak grevin bitiş saatinin ardından yapılan düzenlemelerle aksayan uçuşların gerçekleştirileceği kaydedildi. 
 

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Son Güncelleme: 05.04.2021 15:30
Anahtar Kelimeler:
KamuişKamusenKtamsSivil Havacılık Dairesi GrevErcan Grev
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