banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118664
ALTIN
294.072
DOLAR
5.8693
STERLİN
7.6642
EURO
6.5257
Girne-Değirmenlik Anayolunda tır araç alev aldı
KAMYON ALEV ALDI
Yağmur geliyor!
YAĞMUR GELİYOR!
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahsın tutukluluğu uzatıldı
4 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK

Selin Afra Gönülalan ile Eray Mehmet Vudalı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Karaoğlanoğlu’nda gerçekleştirilen operasyonda kokain türü uyuşturucu ile tutuklanan Selin Afra Gönülalan ile Eray Mehmet Vudalı dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Selin Afra Gönülalan ile Eray Mehmet Vudalı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Karaoğlanoğlu’nda gerçekleştirilen operasyonda kokain türü uyuşturucu ile tutuklanan Selin Afra Gönülalan ile Eray Mehmet Vudalı dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

10 Ocak 2020 Cuma 17:50
Selin Afra Gönülalan ile Eray Mehmet Vudalı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinden görevli Polis memuru İbrahim Atabek, 08 Ocak 2020 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Selin Afra Gönülalan’ın (22) ikametgâhında yapılan aramada 9 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve 2 adet MDMA türü uyuşturucu hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, ikametgâhta misafir olarak bulunan Eray Mehmet Vudalı’nın üzerinde yapılan aramada ise 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

banner317
Polis ikametgâhta yapılan aramada da 7 gram ağırlığında kokain, 2 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Her iki zanlının gözaltına alındığını, haklarında soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen uyuşturucuların analize gönderildiğini kaydeden polis, analiz sonuçlarının henüz gelmediğini,m ayrıca aranan bir şahıs olduğunu ifade ederek, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Son Güncelleme: 10.01.2020 18:52
Anahtar Kelimeler:
Eray Mehmet VudalıSelin Afra GönülalanKaraoğlanoğlu Uyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu yerine bitki çayı vermiş
Uyuşturucu yerine bitki çayı vermiş
5 kişilik hırsızlık çetesi yargı önündeydi
5 kişilik hırsızlık çetesi yargı önündeydi
Akacan’ın sanal bet davasında yeni tarih 17 Ocak
Akacan’ın sanal bet davasında yeni tarih 17 Ocak
Erdoğan'ın, Tatar'ı kabulü sona erdi
Erdoğan'ın, Tatar'ı kabulü sona erdi
Doğanköy’de yol trafiğe kapatıldı
Doğanköy’de yol trafiğe kapatıldı
Gazimağusa Belediyesi işyerlerinde hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı
Gazimağusa Belediyesi işyerlerinde hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı
Taçoy'dan vatandaşlara elektrik müjdesi
Taçoy'dan vatandaşlara elektrik müjdesi
İskele-Gazimağusa Anayolunda korkutan bisiklet kazası
İskele-Gazimağusa Anayolunda korkutan bisiklet kazası
Yenal Senin: “Kudret Özersay halkın adayıdır”
Yenal Senin: “Kudret Özersay halkın adayıdır”
Erdoğan, Tatar'ı kabul etti
Erdoğan, Tatar'ı kabul etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim