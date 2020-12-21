Selimiye Camii'nin, kısmi ibadete açılmasına karar verildi

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, yazılı açıklamasında, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce, Lefkoşa Selimiye Camii’nde restorasyon çalışmaları nedeniyle, iş ve işçi güvenliği gerekçesiyle restorasyon tamamlanıncaya kadar ibadete ara verilmesinin yazılı olarak talep edildiğini ve bu yönde karar verildiğini hatırlattı.

Bu kararın ardından caminin açık kalması için gelen talepleri dikkate aldıklarını kaydeden Atalay, Vakıfların yazılı beyanı, müteahhit firma ve ilgililerle yapılan görüşmeler neticesinde, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak caminin kısmi açık kalmasının uygun görüldüğünü bildirdi.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, bugünden itibaren Selimiye Camii’nin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kısmi olarak ibadete açık olacağını duyurdu.