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Selçuk: “Madalyalar vefa borcu ve KKTC’nin bağımsızlığının simgesi”

Selçuk: “Madalyalar vefa borcu ve KKTC’nin bağımsızlığının simgesi”

28 Mart 2019 Perşembe 17:36
Selçuk: “Madalyalar vefa borcu ve KKTC’nin bağımsızlığının simgesi”

KIBRIS BARIŞ HAREKATI MİLLİ MÜCADELE MADALYALARI TEVCİH TÖRENİ
Türkiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın şehit eşine tepki göstermesiyle ilgili, "Biz bu çirkin davranışı tüm şehit ve gazi ailelerimize yapılmış bir hakaret olarak nitelendiriyoruz ve bunu kınıyoruz." dedi.
Bakan Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Törenine katıldı.
Kıbrıs mücadelesinin önderliğini yapan Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle yad eden Selçuk, gazilere madalyalarını tevcih etmenin gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Dün Adana'da bir şehit ailesinin yaşadığı ve basına yansıyan bir olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirten Selçuk, şöyle konuştu:
"Ailemizi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' olarak özetlediği vazgeçilmezlerimize, şehit ve gazilerimize gereken hassasiyeti gösteren her siyasi görüşe farklı fikirlerde olsak bile saygı gösterdik. Ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin Büyükşehir Belediye Başkan adayının, hendek operasyonlarında şehit olan Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'i şehit aileleri için verilen yemekten, sorduğu bir soru nedeniyle ağır hakaretlerle kovması kabul edilemez. Bu gazilik unvanına sahip Atatürk'ün ve tüm şehit ve gazilerimizin ruhunu inciten çirkin bir davranıştır. Biz bu çirkin davranışı tüm şehit ve gazi ailelerimize yapılmış bir hakaret olarak görüyor ve kınıyoruz."
"YİNE ZALİMLERİN KARŞISINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Türkiye Cumhuriyetinin geçmişten bugüne mazlum coğrafyaların umudu, barış ve adaletin savunucusu olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğütlediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın barış ve adaleti tesis etmek için mücadelesini verdiği hakikat budur. Uluslararası hukuktan aldığımız meşruiyet ve vicdani hissiyat ile barışı tesis etmekten vazgeçmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Dün Kıbrıs'ta mücadele eden devletimiz, bugün Suriye'de, Myanmar'da, Filistin'de mazlumların yardımına koşmaktan geri durmadı. Yarın hangi coğrafyada ihtiyaç duyulursa yine zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu ilkeli duruşumuz ile tüm dünyaya örnek olmayı sürdüreceğiz. Anadolu'yu barış ve kardeşlik yurdu yapan bu ruhtur."
Bakan Selçuk, gazi milletin, Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 15 Temmuz'da sahip olduğu iman ve cesaretle darbeci teröristlere karşı koyduğunu anımsatarak, "Kadını, genci, yaşlısı çıplak elleriyle tankları durdurdu. Kurşunlara göğsünü siper etti. Doğu ve Güneydoğu'da silahlı kuvvetlerimiz hain terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor." dedi.
"MİLLİ MÜCADELE MADALYASI BİR NİŞANEDİR"
Gazilere baktığında yüce bir inancın ve şanlı bir tarihin yansımalarını gördüğünü dile getiren Selçuk, gaziler için büyük bir aşk ile çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
KKTC tarafından hazırlanan ve mücadelenin nişanesi olan Milli Mücadele Madalyalarını takdim için bir araya geldiklerini belirten Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:
"Kıbrıs Barış Harekatı'nda toplam 37 bini aşkın gazimiz bulunmakta. Hayatta olan gazilerimizden madalyalarını almak için müracaatta bulunanların madalyaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından hazırlandı. Vefat eden gazilerimizin yakınları ile hayatta olan gazilerimiz, ikamet ettikleri yerlerde İl Müdürlüklerimize müracaat etmeleri halinde madalyaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından hazırlanarak kendilerine teslim edilecektir. Milli Mücadele Madalyası bir nişanedir. Madalyalarınız sizlere olan vefa borcumuz ve minnet duygumuzu nesiller boyunca hatırlatacak bir semboldür. Sizlere takdim edeceğimiz bu madalya aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının işaretidir."
 

Son Güncelleme: 28.03.2019 20:43
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