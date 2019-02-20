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Sel felaketi ve yaşanan can kayıplarını araştıracak komite toplandı

Sel felaketi ve yaşanan can kayıplarını araştıracak komite toplandı

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:08
Sel felaketi ve yaşanan can kayıplarını araştıracak komite toplandı

Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığında, bugün toplandı.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, toplantıya davetli olarak katılan, Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Karayolları Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Girne Belediyesi, Su İşleri Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan gelen yetkilileri dinledi.
Komite, çalışmalarına ilerleyen günlerde de devam edecek.
CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığındaki komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Komite Başkanvekili Hamza Ersan Saner, komite üyeleri; UBP Milletvekilleri Olgun Amcaoğlu, Menteş Gündüz ve Özdemir Berova, HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı

Son Güncelleme: 20.02.2019 19:12
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