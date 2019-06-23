Sel felaketi raporu Meclis’in yarınki gündeminde

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı saat 10.00’da başlayacak.
Lefkoşa-Girne ana yolunun Ciklos mevkiinde 5 Aralık 2018 gecesi içinde dört gencin bulunduğu araç, sel sularına kapılarak sürüklenmiş ve 4 genç hayatını kaybetmişti. Meclis’te 11 Aralık’ta UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova ve Mağusa Milletvekili Dursun Oğuz’un birlikte sundukları öneri üzerine alınan kararla, yaşanan felaketle ilgili bir araştırma komitesi kurulmuştu. Komite altı aylık sürede çeşitli kişi ve kuruluşlardan aldığı görüşlerle hazırladığı raporu, oybirliğiyle kabul ederek Meclis Genel Kurulu’na gönderdi.