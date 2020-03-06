Sektörel gelişim - Ata bilişim

Teknolojinin iş dünyasına kattığı beklenmedik sonuçlardan biri esneklik. Teknoloji şirketleri öyle bir duruma getirdi ki artık tüm firmalar sektörel gelişimini teknoloji sayesinde yapıyor. Teknoloji olmadan sektörel gelişmeden ve ilerlemeden bahsetmek mümkün değil.

Sektörel gelişimin gerekliliği rekabet için oldukça önemli bir konu. Teknolojinin getirdikleri herkes için geçerli olduğundan, hızlı olmak ve çabuk aksiyon almak rekabette bir adım öne çıkmayı sağlıyor. Bu yalnızca aynı sektörde devam eden şirketler gibi, başka sektörlere adım atan şirketler için de geçerli.

Evet, teknoloji sektörel gelişimin yanında sektör değişimini de olası kılıyor. Geçmişte bu durum çok fazla tavsiye edilmezdi. Çünkü değişimi sağlamak adına tüm proseslerin yeninden yapılandırılması, hatta komple elden çıkarılıp yenileri ile değiştirilmesi gerekirdi. Günümüzde, özellikle bilişim sektöründe bu durum geçerliliğini yitirdi.

Yurtdışına Açılarak Büyüme İmkanı

Bunun güzel bir örneğini yakın zamanda hayata geçirmiş bir şirket var: Ata Bilişim. Kıbrıs’ta kurulmuş olan ve bilişim sektöründe adından çokça söz ettiren Ata Bilişim, hem mevcut sektörde gelişimini sürdürürken hem de yurtdışında farklı sektörlere de el atmayı planlıyor.



Hançer Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Hançer, Türkiye ofislerini yakın zamanda yenileyeceklerini söyleyerek planladıkları ilerlemeyi şu şekilde açıkladı:“Ata Bilişim olarak yurtdışı pazarında oldukça hareketli zamanlardan geçiyoruz. Japonya’daki firmamız olan Future Media House büyük başarılar yakaladı. Şimdi uzakdoğu pazarını büyütmeyi düşünüyoruz. Bir yandan da Türkiye’deki ofisimizi nisan ayında yenileyeceğiz. Oraya yapacağımız yatırımla Türkiye’deki pazarda da söz sahibi bir firma olmayı hedefliyoruz.Türkiye’de yapacağımız tek yatırım bu da olmayacak. Kıbrıs’ta başlattığımız sanal gerçeklik merkezlerini (VR Arena) Türkiye’ye taşımayı düşünüyoruz.’’Ata Bilişim’in Pazar Payı BüyüyorAta Bilişim şu an Kıbrıs’ın en büyük bilişim firmalarından biri. Gelecek vaat eden bir ekibe sahipler. Enerjileri ve dinamizmleri sayesinde sektörde çok daha ileriye gidecekleri öngörülüyor. Bu tarz yatırımlar ile de hem KKTC’de hem de yurtdışında çok daha büyük bir firma olacaklarını görmek zor değil.Hançer Group’un hizmet ve iştirakleri hakkında bilgi almak için https://www.hancergroup.com adresine göz atabilirsiniz.