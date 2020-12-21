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Sekiz öğrenci ve bir öğretmen pozitif

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Şu ana kadar 8 öğrenci ve 1 öğretmenin test sonucu pozitif çıktı" diyerek bu vakaların okul kaynaklı olmadığını kaydetti.

21 Aralık 2020 Pazartesi 12:12
Sekiz öğrenci ve bir öğretmen pozitif
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okullarda tespit edilen pozitif vakalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Şu ana kadar 8 öğrenci ve 1 öğretmenin test sonucu pozitif çıktı"

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin direktiflerini dinleyeceklerini ancak yüz yüze eğitimin seyreltilmiş olsa bile devam etmesinden yana olduklarını belirten Amcaoğlu, “Şu ana kadar 8 öğrenci ve 1 öğretmenin test sonucu pozitif çıktı. Bu vakaların hiçbiri okul kaynaklı değil. Hep biz büyükler… Tedbirleri elden bıraktık” dedi.

Hangi okullarda vaka tespit edildi?

“Gündüz bu konulardan şikâyet edip gece eğlenceye devam ediyoruz” diyen Bakan Amcaoğlu, şu ana kadar pozitif vakaların tespit edildiği okulları şöyle aktardı:

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“ Şehit Turgut Ortaokulu, 19 Mayıs TMK, Gönyeli İlkokulu, Alaysa İlkokulu, Doğa Koleji”

“Vakaların hiçbiri okul kaynaklı değil"

Pozitif vakaların nasıl yayıldığına ilişkin konuşan Amcaoğlu, “Gönyeli İlkokulu’nda tespit edilen iki öğrenciden birinin annesi hemşire, diğeri ise Metehan’daki kuaförden kaynaklı. Alasya İlkokulu’nda da durum aynı. Vakalar okullardan kaynaklanmıyor” dedi.

“Panik var, panik olsun…”

Bugün 53 bin öğrencinin ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gördüğünü ifade eden Amcaoğlu, “Şu an panik var, panik olsun. Panik olmadığı için tedbirleri elden bıraktık. Bir baba olarak diyorum lütfen diyorum herkes ailesine sahip çıksın, tedbirlere uysun” şeklinde konuştu.

“Aklımızı hellim ekmekle yemedik”

Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesine, bazı turizm çevrelerince “karantinasız giriş” baskısı yapıldığı yönünde iddialar üzerine konuşan Amcaoğlu, “Böylesi bir durumda bulaş pik noktasına gelir. Aklımızı hellim – ekmekle yemedik. Evet, sektörler ayakta kalmalı, bunu anlıyorum. Eğer kontrol edebileceksek, açılıma ben de varım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kktc KoronavirüsKktc Okullar KoronavirüsOlgun Amcaoğlu
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