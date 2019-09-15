Şekerli İçecekler Öldürüyor

PROF. DR. HAMZA DUYGU: “ŞEKERLİ İÇECEKLERDEN VE SUNİ TATLANDIRICILI ŞEKERLİ İÇECEKLERDEN KAÇINMAK SAĞLIKLI BİR YAŞAM VE SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN ÇOK ÖNEMLİ.”

Lefkoşa, 15 Eylül 19 : Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, araştırmaya göre şekerli içeceklerin ve tatlandırıcıların kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm oranlarını arttırdığını, kalın bağırsak kanserine neden olabildiğini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, geçen hafta Paris’te gerçekleştirilen Avrupa Kardiyoloji Derneğinin yıllık olağan kongresinde şekerli ve tatlandırıcılı içeceklerle ilgili yapılan araştırmanın açıklanan sonuçlarını değerlendirdi..

YAPILAN EN BÜYÜK ARAŞTIRMA

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre Duygu, bu çalışmanın şimdiye kadar yapılan en büyük çalışma olduğunu belirtti. Çalışmaya göre şekerli içeceklerin ölüm oranlarını arttırdığına dair sonuç çıktığını söyleyen Duygu, çalışmada şekerli içecekler ve tatlandırıcılı içeceklerin ayrı ayrı değerlendirildiğini belirtti.

Prof. Dr. Hamza Duygu sözlerine şöyle devam etti:

“Bu çalışmada günde iki veya daha fazla bardak şekerli içecek tüketenlerle, ayda bir bardaktan daha az tüketenler kıyaslanmıştır. Tatlandırıcılı şekerli içecek tüketenlerde bu içecekleri ayda bir bardaktan az tüketenlere göre tüm sebeplerden ölüm oranları %26 daha fazla bulunmuştur. Benzer şekilde, günde iki veya daha fazla bardak tatlandırıcısız şekerli içecek tüketenlerde de ayda bir bardaktan az tüketenlere göre, tüm sebeplerden ölüm oranları %8 daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmadaki ölüm oranlarının daha yakından değerlendirildiği bir alt çalışmada ise tatlandırıcılı şekerli içeceklerin kalp damar sistemi kaynaklı ölümleri %52 arttırdığı saptanmıştır.”

TATLANDIRICILI VE ŞEKERLİ İÇECEKLER ÖLÜM ORANLARINI ARTIYOR

Bu yıl yayımlanan Amerika kaynaklı iki ayrı çalışmada da tatlandırıcılı ve şekerli içeceklerin tüm nedenlerden ölüm oranlarının arttırdığına dair sonuç çıktığını söyleyen Prof. Dr. Duygu, dolayısıyla bu konudaki kanıtların her geçen gün biriktiğini belirtti.

Duygu sözlerine şöyle devam etti:

“Mevcut çalışmadaki şekerli içecek tanımı, karbonatlı içecekleri, izotonik içecekleri ve seyreltilmiş şurupları kapsamaktadır. Bu içecekler de tatlandırıcı içeren ve içermeyen olarak iki gruba ayrılmıştır. Çalışmaya Avrupa’nın 10 ülkesinden toplam 451 bin 743 katılımcı alınmıştır. Tatlandırıcılı şekerli içecek tüketenlerde sindirim sistemi kaynaklı ölümler de %59 oranında ciddi anlamda yüksek bulunmuştur. Bu artışın şekerli içeceklerin sebep olduğu hipergliseminin bağırsak bariyerini bozması ve bağırsak enfeksiyon riskini arttırmasıyla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. İlginç olarak bu çalışmada şekerli içecek tüketiminin Parkinson hastalığından ölümleri de %59 arttırdığı saptanmıştır.”

Şekerli içeceklerin kanserle ilişkisi olup olmadığının merak edilen bir konu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, bu çalışmanın sonucuna göre şekerli içeceklerin sadece kalın bağırsak kanseri ile ilişkili olduğunu belirtti.

Duygu, günde bir veya daha fazla bardak şekerli içecek içen kişilerde ayda bir bardaktan az içenlere göre kalın barsak kanserinden ölümlerin %25 daha yüksek olduğunu söyledi.

Duygu sözlerine şöyle devam etti:

“Sonuç olarak şekerli içeceklerden ve özellikle de suni tatlandırıcılı (light, zero vs.) şekerli içeceklerden kaçınmak sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir kalp için çok önemlidir. Sağlıklı içecekler arasında günlük sınırlarını aşmamak kaydıyla şekersiz çay, kahve, tatlandırıcısız ve şekersiz soda ile maden suyunu sayabiliriz. Elbette bunların yanında bol su içmeyi de unutmamak gerekir.”

(RU/YIL)



