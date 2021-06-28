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Şeker Sigorta, 60’ıncı yılını zirvede kutluyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. 60. Yıl dolayısı ile açıklamada bulundu.

28 Haziran 2021 Pazartesi 13:48
Şeker Sigorta, 60’ıncı yılını zirvede kutluyor
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Kuzey Kıbrıs Sigorta Sektörünün en güçlü yerel kuruluşu olan Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. ailesi bu yıl 60’ıncı yaşını doldurmanın gururunu yaşıyor.

 Kıbrıs’ta 1957 yılında uygulanmaya konan trafik yasası ile motorlu araçlara sigorta yaptırılma mecburiyeti getirilmesini takriben tamamı T.C. sermayeli Türk Sigorta Şirketleri Kıbrıs Türk tarafına acentelik vermeye başlamıştı.

Konuları yakından takip eden Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. yetkilileri Şeker Sigorta yetkilileri ile yaptıkları temaslar sonucu 28 Şubat 1961 tarihinde aralarında imzaladıkları sözleşme ile Şeker Sigorta Kıbrıs Acenteliğini kurmuş oldular.

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 Kurulduğu toprakların en zor günlerine de en mutlu günlerine de tanıklık eden şirket, Kıbrıs Türk Halkının İngiliz – Rum dönemine karşı verdiği milli ve ekonomik savaşa sigortacılık sektöründen Şeker Sigorta A.Ş. gibi Türk Şirketleri de katılarak bu mücadele de yerlerini almışlardır.

60 yıldan beridir sigortacılık sektörünün lokomotifi olmuş Şeker Sigorta faaliyet alanını her geçen gün genişleterek, deyim yerinde ise “Değer Verdiğiniz Her Şeyin Değerini Bilerek” yoluna devam etmektedir.

Bu vesile ile Şirket 2020 yılında ödemiş olduğu 1,748,375 TL’lik vergi ile Kurumlar vergisi sıralamasında 34 Sigorta şirketi içerisinde vergi lideri olduğunu gururla duyururken, bu tablonun ortaya çıkmasında emeği geçen ve şuan görevde olmayan önceki Yönetim Kurulu Üyelerimiz başta olmak üzere tüm Personelimizi ve Acentelerimizi kutlar; 2021 yılının başında göreve gelmiş olan yeni Yönetim Kurulu olarak Şirketimizi bıraktıkları yerden ileri taşıyacağımızın sözünü vermekteyiz.

Tam 60 yıldır bu topraklara karşı sorumluluğumuzun bilincinde, “Değer Verdiğiniz Her Şeyin Değerini Biliyoruz”.

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Anahtar Kelimeler:
Şeker Sigorta
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