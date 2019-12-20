Şehitler İçin Dua Edildi

Lefkoşa, 20 Aralık 19 : Din İşleri Başkanlığı, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası münasebetiyle bugün merkezi camilerde cuma namazından önce şehitler için Kuran-ı Kerim okunduğunu ve dua edildiğini bildirdi.
Din İşleri Başkanlığı yazılı açıklamasında yarın ise Dışişleri Bakanlığı talebi üzerine öğle namazından önce saat 11.40’ta tüm camilerde şehitlerin ruhları için Yasin-i Şerif okunacağını ve dua edileceğini kaydetti.
Din İşleri Başkanı Talip Atalay, “Bu vesileyle şahsım ve temsil ettiğim camia adına bütün şehitlerimizi saygıyla yad eder, Yüce Allah’tan rahmet dilerim.” dedi.
(EMR/YIL)