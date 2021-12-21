Şehitler İskele’de anıldı

İskele Belediyesi açıklamasına göre, Larnaka Şehitler Anıtı önünde yapılan törene, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Yüzbaşı Emre Yazıcı, KTBK adına Personel Albay Erkut Ekimci, İskele Polis Müdürü Kazım Kuni, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Barış Çavlan, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân kurum ve kuruluş temsilcileri ile okullar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta konmasıyla başladı. Törende saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise GKK adına Piyade Yüzbaşı Emre Yazıcı yaptı.

Törende, Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi İsmail Efe Sefer “Şehidime”, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Tuğçe Çınçar “Kanlı Zulüm”, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Sıla Günenç “Canbolat Gibi” İskele Evkaf TMK Öğrencisi Ali Anıl Dişli de “Mücadele” isimli şiirlerini okudular.

Tören, Din İşleri Görevlisi Fedakar Aydın’ın şehitlerimiz anısına okuduğu dua ile son buldu.

YAZICI: “GEÇMİŞİMİZİ ASLA UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Düzenlenen törende konuşan Piyade Yüzbaşı Emre Yazıcı, 21 Aralık 1963 tarihinden önemli notlar aktardı.

58 yıl önce yaşanan katliamda yaşlı-genç, kadın-erkek ve çocuk demeden çok sayıda masum insanın katledildiğini hatırlatan Yazıcı, bugünün vatan için, canlarını verenlerin şehitlik mertebesine ulaştığı gün olduğunu belirtti.

Geçmişimizi asla unutmadık, unutturmayacağız diyen Piyade Yüzbaşı Yazıcı, “iki egemen eşit devlet olgusundan, toprağımızdan, özgürlüğümüzden ve bayrağımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. Yazıcı konuşmasının sonunda ise şehitleri saygıyla andı.