Şehitler dolayısıyla devlet ve hükümet yetkilileriyle kurum ve kuruluşlar mesajlar yayımladı

İşte Şehitler Haftası nedeniyle yayınlanan mesajlar şu şekilde:

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mesajında Kıbrıs’ı Helen Adası yapmak hedefiyle, Akritas Planı doğrultusunda Kıbrıs Türk halkını yok etmek için 21 Aralık 1963 tarihinde başlatılan kanlı saldırıların ve soykırımın 57’nci yılı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Tarihe Kanlı Noel olarak geçen bu saldırılarda halkımız diri diri katliam çukurlarına gömülürken çocuklarımız banyo odalarında katledilmiş, 103 köyümüz göç etmek zorunda bırakılmış, halkımız kuşatma altındaki küçük gettolarda yaşamaya mahkum edilmiştir” dedi.

Garantör Türkiye’nin ve TMT’nin öncülüğünde başlayan direniş ve mücadele ile Rumlara boyun eğilmediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bunun bedeli olarak birçok insanın canlarını feda ederek şehit olduğunu söyledi.

Tatar , “Bu büyük mücadele ve direniş ile halkımız 20 Temmuz 1974 sabahına ulaşırken Garantör Türkiye’nin koruyucu kanatları altında ve güvencesinde özgürlüğüne bağımsızlığına ve kendi devletine kavuşmuştur. Bugün özgür ve bağımsız Devlet olarak yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz ..1963 yılından bu yana Rum zihniyeti değişmemiş ve aynen devam etmektedir. Bu zihniyete göre Kıbrıs Türk halkı azınlıktır. Bu zihniyete göre Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve egemenlik hakları yoktur. Bu zihniyete göre Türkiye’nin garantörlüğü kalkmalı, Türk askeri çekilmelidir.Biz bugün aziz şehitlerimizin huzurunda bir kez daha diyoruz ki egemenliğimizden, özgürlüğümüzden, bağımsızlığımızdan, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinden vazgeçmeyeceğiz. Tarihimizden, Anavatan Türkiye’den ve aziz şehitlerimizden aldığımız görevle mücadeleye ve direnişe devam edeceğiz.”

Bir anlaşma istediklerini ancak bunun iki ayrı egemen devlete dayalı bir anlaşma olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, iki devletlilik dışındaki tüm formüllerin son yıllardır görüşüldüğünü ve bir sonuca varılamadığını hatırlattı.

Geçmişi bilerek davranmanın, özgürlük ve güven içinde geleceğe bakmanın, Kıbrıslı Türkleri tehlikeli maceralardan korumanın zamanın geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “başta toplum lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anarken, gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum” dedi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladı mesajda, “Kıbrıs Türk Halkı, kendi vatanında, kendi kimliği ve özgür iradesi ile hür ve eşit bir şekilde varolmak için büyük mücadeleler vermiştir. Eşit kurucu ortağı olduğu devletinden sürülmüş, canından olmuş, yerinden ve yurdundan edilmiştir” dedi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın bu uğurda can vermiş aziz şehitler ve gaziler sayesinde bugün geleceğe daha güvenli ve umutla bakmakta olduğunu belirten Uluçay, şunları kaydetti:

“Adil ve kalıcı bir çözümle artık barış ve huzurun egemen olacağı; geçmişin acılarının bir kez daha yaşanmayacağı, varlığımızın ve haklarımızın yok sayılmayacağı bir gelecek temenni ederim. 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle, bu onurlu mücadelemizde yitirdiğimiz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi sevgi ve saygı ile anarım.”



SANER

Başbakan Ersan Saner, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının, 1955-1974 yılları arasında şehitler vermek pahasına, mücadele vererek özgürlüğünü koruyabildiğini ve bir devlet kurulabildiğini ifade ederek, devlete sahip çıkmanın şehitlere verilen sözün bir gereği olduğunu kaydetti.

Başbakan Saner mesajında, “Kıbrıs Türk halkı zor günlerden geçerek bu günlere geldi. Bir daha yaşanmasını asla istemediğimiz saldırılar, acılar yaşadık. Kıbrıs Türkü’nün 21-25 Aralık 1963 Kanlı Noel’inde Rum saldırılarına karşı Kıbrıs’ın dört bir yanında verdiği mücadele, tarihin en onurlu, kahramanca direnişlerinden biridir” dedi.

21 Aralık 1963’te Akritas Planı’nın yürürlüğe konularak adanın bütününün Yunan hegemonyasına alınması hedeflendiğini hatırlatan Saner, “Ama başaramadılar. Kıbrıs Türk Mücahidinin direnişi ile Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkını kullanarak müdahalede bulunması Rum-Yunan ikilisinin emellerine ulaşmasını engelledi” ifadelerini kullandı.

Başbakan Saner, mesajında şunları kaydetti:

“Tarihi gerçekler ortadadır; Kıbrıs Türk halkı, 1955-1974 yılları arasında şehitler vermek pahasına, şanlı bir mücadele ile özgürlüğünü koruyabilmiştir. 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ve yine şehitlerimiz sayesinde üzerinde devlet kurduğumuz bir coğrafyaya kavuştuk; Egemenliğimizi perçinledik. Kimse bizi bu noktadan geri götüremez. Devletimize özgürlüğümüze, egemenliğimize sahip çıkmak şehitlerimize verdiğimiz sözün, gelecek nesillere olan borcumuzun bir gereğidir.”

Saner, “Türk halkının özgürlüğü için canını veren şehitlerimizi rahmetle, aramızda olan gazilerimizi şükranla aramızda olmayanları da rahmetle anıyoruz” dedi.

Mesajında Kıbrıs konusuna da işaret eden Başbakan Saner, Crans Montana’dan bu yana yaşananlar gelişmelerin Rum liderliğinin tutumunu ortaya koyduğunu ve artık Kıbrıs’ta federal bir çözüm olamayacağını netleştirdiğini ifade ederek, “Egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir anlaşma, anlaşmalı ayrılık gibi çözüm formüllerinin de artık masaya konulması lazımdır” ifadesine yer verdi.

Saner, ayrıca Kıbrıs Türk toplumunun, KKTC’ye sahip çıkarak, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmesine dur denmesi gerektiğini de kaydetti.

ARIKLI

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, yayımladığı mesajda, 21 Aralık’ın önemine dikkati çekerek “Eğer huzur ve barış içerisinde yaşam hakkı elde etmişsek bunu Kıbrıs Türk mücahidinin direnişi ve Türkiye’nin garantör olarak müdahale hakkını kullanmasına borçluyuz” dedi.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da mesajında, yeni nesillere karanlık bir gelecek bırakmamak için geçmişin acılarının çok iyi bilinmesi gerektiğini belirtti.

OĞUZ

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımlayan Maliye Bakanı Dursun Oğuz ise, “Bugün başımız dik, güven ve huzur içinde yaşıyorsak, bunu varoluş yıllarında vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz” ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Kıbrıs Türk halkının tüm zorluklara rağmen birbirine kenetlenerek, büyük bir varoluş mücadelesi verdiğini, özgürlüğüne, kimliğine yönelik saldırılara karşı yılmadan direndiğini vurguladı.

EVREN

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de mesajında, Kıbrıs Türk Halkının, Yunan Cuntası destekli EOKA teröristlerinin ağır silahlarla Kıbrıs Türk’üne karşı başlattığı soykırım harekâtı karşısında, tarihte emsaline az rastlanan bir direniş ve mücadele ortaya koyduğunu kaydetti.

ATAOĞLU

21 Aralık nedeniyle bir mesaj yayımlayan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, şehitlere sahip çıkıp, onları anmanın en kutsi görevler arasında olduğunu söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel de, Kıbrıs Türk Halkı’nın bağımsızlık ve özgürlük yolunda geçmişte tüm dünyaya gösterdiği kararlılıktan güç alarak bugün de mücadelesine devam etmekte olduğunu vurguladı.

ÇAĞMAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ise, gelecek nesillere acı ve gözyaşı dolu bir yaşam bırakmamak için geçmiş acılardan ve olaylardan ders almak, geçmişte yaşananları iyi bilmek, bu nedenle tarihi gerçekleri doğru kaynaklardan öğrenmenin herkesin görevi olması gerektiğini ifade etti.

TÖRE

“Kıbrıs adasını Helenizme asla teslim etmeyeceğimizi bütün dünya bilmelidir”

KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ

“21 Aralık 1963 Vahşet Dolu Rum Saldırılarının 57’nci Yıldönümünde Halkımıza Uyarı” başlıklı açıklama yaptı ve “Eğer bugün bu Ada’da barış, huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bunun nedeni yıllar boyu sürdürdüğümüz haklı ve onurlu mücadele, TMT’nin varlığı ve daha sonra 1974’te Mehmetçikle birlikte omuz omuza direnişimizle bağımsız bir devlete kavuşmamızdır”

ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ

Dernek Başkanı Gürsel Benan da, Kıbrıs Türk halkı için 21 Aralık 1963 tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, 11 yıllık direniş günlerini ve yaşanan gerçekleri unutmayarak aziz şehitleri saygı ve rahmetle, malul gazileri minnetle andıklarını kaydetti.

MEMUR-SEN

Memur-Sen, bu günlere gelinmesinde canlarını feda etmiş şehitleri rahmet, gazileri minnet ve şükranla andı.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, 21 Aralık 1963’ün, Akritas Soykırım Planı’nın, Rum-Yunan tarafından, Kıbrıs Türk halkına karşı uygulamaya konduğu tarih olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının bu saldırılara karşı, büyük bir direnç gösterdiğini,1974 Mutlu Barış Harekatı’na kadar 11 yıl boyunca, bir varoluş mücadelesi sürdürdüğünü hatırlattı.

“21-25 Aralık, KKTC Mücadele ve Şehitler Haftası olarak andığımız bu günlerde geçmişi unutmadık, unutmayacak ve asla unutturmayacağız” diyen Manga, Kıbrıs Türk Halkı’nın,1950’li yıllarda Cemaat olarak başladığı varoluş mücadelesinde,1960’lı yıllarda toplum düzeyine,1974 sonrası egemen varlığını tescil etmiş, KKTC Devleti’ne sahip bir halk noktasına ulaştığını vurguladı.

Manga, yeni nesillere bir daha asla geçmişin acılarını yaşatmamakta kesin kararlı olduklarını, bunun için de, egemen varlığın simgesi KKTC Devleti’ne sahip çıkmak, yüceltmek ve tanıtmak hedefinde olduklarını söyledi.

Garantör Türkiye ile birlikte, güç ve gönül birliği içerisinde yürüyerek, daha güzel günlere ulaşacaklarından emin olduklarını belirten Manga, Rum-Yunan tarafını, üniter bir yapı, sözde Federal çözüm adı altında, Kıbrıs Türk halkını azınlık yapma hayalinden vazgeçmeye çağırdı.

Manga, “tek çözüm, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünde, KKTC Devleti’nin egemen varlığı temelinde, ya konfederal bir çözüm ya da iki halka dayalı, iki egemen komşu temelinde iki egemen Devletli çözümdür” dedi.

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ: “RUMLAR ENOSİS HEDEFİNDEN VAZGEÇMEDİ”

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajında, Kıbrıslı Rumların ENOSİS hedefinden vazgeçmediğini belirtti.

Dernekten yayımlanan mesajda, 21 Aralık 1963’te Kıbrıs Türklerine başlatılan saldırılar soykırım olarak nitelendirilerek, “Rumların Türklere karşı neler yapabileceklerinin bilinciyle bağımsız ve tam güvenlik içinde özgür yaşamanın değerini yeniden anlamlandırarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatma kararlılığımızı teyit ediyoruz” denildi.

“Rum-Yunan ikilisi dün olduğu gibi bugün de ENOSİS’i gerçekleştirebilmek için düşman gördükleri Türk halkını imha etmek gereğine inanmaktadır. Bu gerçeği Rum-Yunan liderlerinin açıklamaları tartışmasız ortaya koymaktadır” ifadeleri kullanılan mesajda, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerde, Türkiye’ye karşı yaptırım uygulaması için yürütülen çalışmaların Türklere karşı gerçek niyeti ortaya koyduğu belirtildi.

Federasyon temelinde bir anlaşmayı isteyenlere atıfta bulunulan mesajda, “Rumların Türk halkıyla birlikte yaşamaya ancak üç yıl dayanabildiklerini ve Kıbrıs Türk halkıyla hiçbir şeyi paylaşmak istemedikleri gerçeğini, yaşadığımız soykırım vahşetini unutmamalıdırlar” denildi.

Egemenlik, bağımsızlık ve özgürlüğün hiçbir şeyle değiştirilemeyeceği kaydedilen mesajda, “Bu gerçeği Kıbrıs Türk halkı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 21 Aralık 1963 soykırımını, Rum vahşetini var oluş mücadelesi yıllarında yaşayarak görmüştür” ifadeleri yer aldı.

Mesajda ayrıca Kıbrıs’ta bir antlaşmanın ancak iki eşit egemen bağımsız devlet ve garanti sisteminin korunması temelinde olabileceği gerçeğinin bütün taraflarca kabul edilmesi gerektiği kaydedildi.

CİVELEK: “KKTC’DE HUZUR İÇİNDE YAŞIYOR OLMAMIZIN MİMARI, HİÇ ŞÜPHE YOK Kİ BU VATAN UĞRUNA CAN VEREN ŞEHİTLERİMİZDİR”

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bugün özgürce ve bağımsız yaşadığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde huzur içinde yaşıyor olmamızın mimarı, hiç şüphe yok ki bu vatan uğruna can veren şehitlerimizdir” dedi.

Kanlı Noel ismiyle tarihe geçen 21 Aralık 1963 saldırıları ve sonrasında, sayısız masum Kıbrıs Türkü’nün katledildiğini kaydeden Civelek, şu ifadeleri kullandı:

“Binlercesi göçe zorlandı, birçok Türk Köyü yakılıp yıkıldı ve 11 yıl süre ile Kıbrıs Türk Halkı insanlık dışı yaşama mahkûm edildi. Bugün bayrağımız ve devletimiz çatısı altında egemen ve bağımsız yaşıyorsak bunu 21 Aralık 1963 yılında barbar Rumların Enosis hayaliyle gerçekleştirdiği vahşi saldırılara karşı duran, mücadele verip toprakları savunan şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz.”