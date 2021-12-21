banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor
Asgari ücret toplantısı yarın!
Dövizde sert düşüş
Dövizde sert düşüş
Şehitlerimizi anıyoruz
Şehitlerimizi anıyoruz
Rumlar alıyor biz bakıyoruz!
Rumlar alıyor biz bakıyoruz!
banner405

Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi

21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla bu sabah Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde anma töreni düzenlendi.

21 Aralık 2021 Salı 11:45
Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi

Saat 09.30’da başlayan törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören son buldu.
Anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti başkanları, askerî erkan, muharip dernekler ve diğer yetkililer katıldı.


ANIT ÖZEL DEFTER
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıt özel defterine şunları yazdı:

banner341
“Vatan bildiğimiz bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının onurunu, şerefini ve özgülüğü ile bağımsızlığını korumak uğruna, canlarınızı seve seve feda ederek, şehadet mertebesine ulaştınız. Kıbrıs Türk halkını yok edip, Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak için 58 yıl önce başlatılan Rum saldırılarına karşı Türk Mukavemet Teşkilatı öncülüğünde büyük direniş göstererek, Kıbrıs’ta Türk varlığını korurken, adanın Yunanistan’a bağlanmasını engellediniz. Canınız pahasına göstermiş olduğunuz büyük fedakarlık ve yürüttüğünüz destansı direniş sonrasında Kıbrıs Türk halkı bugün kendi vatanında, kendi devletinin çatısı altında egemen ve özgür olarak yaşamaktadır. Siz aziz şehitlerimizi unutmadık, asla unutmayacağız. Sonsuza kadar Kıbrıs Türk halkının yüreğinde yaşayacaksınız. Siz aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun”Kıbrıs Türk 
Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ise anıt özel defterine şu satırları kaydetti:
“Aziz şehitlerimiz; Kıbrıs Türk halkını özgürlüğüne kavuşturmak için vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna canlarınızı hiçe sayarak ölüme koşan sizler, makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine ulaştınız. Kıbrıs Türkü’nün, yıllarca maruz kaldığı haksızlık ve zulümden kurtulması, kendi devleti ve bayrağı altında bir vatan sahibi olması uğruna tüm dünyaya Türk milletinin üstün cesaretini, bağımsızlık aşkını ve tükenmez azmini gösterdiniz. Mehmetçik ve mücahit olarak olağanüstü bir destan yazdınız. Yüce Türk milleti ve onun bağrından çıkmış kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensupları olarak bizler de bu emsalsiz mücadeleden aldığımız güçle, dün olduğu gibi bugün de ‘Kalırsam gazi ölürsem şehit’ şiarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve mücahit Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini sabırla ve kararlılıkla savunmaya devam etmekte, aziz hatıranızı sonsuza kadar yaşatma azim kararlılığındayız. Kabirlerinizde rahat uyuyunuz. Bu anlamlı günde hepinizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun”
 

banner360
Son Güncelleme: 21.12.2021 12:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Dr.Gardiyanoğlu DP’ye katıldı
Dr.Gardiyanoğlu DP’ye katıldı
TDP Milletvekili adayları Ar Un’u ziyaret etti
TDP Milletvekili adayları Ar Un’u ziyaret etti
Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesi’nde yeniden grev başlattı
Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesi’nde yeniden grev başlattı
Ayşe Tural’dan Girne’de imza günü
Ayşe Tural’dan Girne’de imza günü
“Nesiller Buluşuyor Projesi” işbirliği protokolü imzalandı
“Nesiller Buluşuyor Projesi” işbirliği protokolü imzalandı
Avcı: "Yol güvenliği hızla geriliyor"
Avcı: "Yol güvenliği hızla geriliyor"
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Milli Mücadele Şehitleri Gazimağusa’da da anıldı
Milli Mücadele Şehitleri Gazimağusa’da da anıldı
TAK'ın 48. kuruluş yıldönümü için kutlama mesajları
TAK'ın 48. kuruluş yıldönümü için kutlama mesajları

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim