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Şehitler anılacak

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle, yarın Başkent Lefkoşa’da iki anma töreni düzenlenecek. 

20 Aralık 2021 Pazartesi 10:15
Şehitler anılacak

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yarın başkent Lefkoşa ve ilçelerde anma törenleri düzenlenecek, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak.
Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, anma etkinlikleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Kurmay Yarbay İbrahim Şeker’in yarın saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yapacağı konuşmayla başlayacak. Konuşma 18.00’de de tekrarlanacak.


LEFKOŞA

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle, yarın Başkent Lefkoşa’da iki anma töreni düzenlenecek. 

İlk tören, Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde olacak. Tören saat 09.30’da çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk tarafından imzalanacak.
Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) tören saat 09.50’de saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayacak.  Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar konuşma yapacak. Tören, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencilerin oratoryosuyla tamamlanacak. 


ANMA TÖRENLERİNDE COVİD-19 KURALLARINA UYULMASI ZORUNLU OLACAK
“Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık”  olarak ilan edilen Corona Virüsü  (COVİD-19)  tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe kuralına uyulması, maske takılması zorunlu olacak.


AKM’DEKİ TÖRENE ADAPASS İLE GİRİLEBİLECEK
Duyuruya göre, yarın Lefkoşa AKM’de düzenlenecek anma programı kapalı ortamda olacağından salona aşı programlarını tamamlamış, Adapass'ı geçerli kişiler alınacak. Programı süresince maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma zorunluluğu olacak.


GAZİMAĞUSA
Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle ilçelerde de anma törenleri düzenlenecek, Gazimağusa’daki tören saat 10.00’da Suriçi’ndeki Şehitler Anıtı önünde yapılacak. Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak, öğrenciler şiir okuyacak. Şehitliğin ziyaret edileceği anma töreninde dua da okunacak. 


GİRNE
Girne Deniz Şehitliği’ndeki anma töreni saat 10.00’da başlayacak. Protokol sırasına göre çelenkler şehitliğe sunulacak. Tören, saygı duruşu, saygı atışı, bayrakların İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesi, konuşma ve şiir okunmasıyla sona erecek. 


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GÜZELYURT
Güzelyurt’taki tören Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde saat 11.30’da yapılacak.  Çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasının ardından şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek.  Kaymakamlık adına günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılacak. Şiir okunmasının ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 49. Piyade Alay Komutanlığı’ndan bir subay da günün anlam ve önemine dair konuşma yapacak.


LEFKE

Lefke Kemal Özalper Şehitliği’ndeki tören saat 10.00’da başlayacak.  Çelenklerin şehitliğe sunulmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.  Tören, saygı atışı İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanması, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve öğrencilerin şiirleriyle tamamlanacak.  Tören sonunda şehitler için dua da okunacak.


İSKELE

İskele’deki tören Larnaka Şehitler Anıtı önünde saat 10.00’da yapılacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir subay günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacak. Törende öğrenciler şiir okuyacak.  Şehitler için dua da okunacak.

TÜM MERKEZİ CAMİLERDE ŞEHİTLER İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF OKUNACAK
Şehitliklerde, din görevlilerinin okuyacağı duaların yanı sıra yarın KKTC genelindeki tüm merkezi camilerde saat 11.49’da şehitler için Mevlid-i Şerif okunacak.


GİDEN-GELEN POSTALARA ÖZEL TARİH DAMGASI  
Posta Dairesi Müdürlüğü de, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” nedeniyle giden ve gelen posta gönderilerine, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” ibareli özel tarih damgası uygulayacak.

LARNAKA ŞEHİTLERİ DE ANILACAK
Öte yandan milli mücadele yılları ile 1974 Barış Harekatı sırasında şehit ve kayıp olan Larnaka ve Larnaka ilçesine bağlı köy ve kasabalardaki vatandaşlar Perşembe günü “Larnaka Şehitleri Anıtı’nda düzenlenecek törenle anılacak. Tören, saat 10.00’da başlayacak.
Protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşu, saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek. Öğrenciler şiir okuyacak, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Mücahitler Derneği’nden Ali Abdurrahmanoğlu konuşma yapacak. Şehitler için dua da okunacak.


TÜRKELİ (AYVASIL) ŞEHİTLERİ İÇİN DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri, Çarşamba günü anılacak. Tören, saat 09.30’da çelenklerin protokol sırasına göre şehitliğe sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan konuşma yapacak.


KÜÇÜKKAYMAKLI ŞEHİTLERİ VE HÜSEYİN RUSO  ANILACAK
Küçükkaymaklı Şehitleri, 25 Aralık Cumartesi günü Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı önünde düzenlenecek törenle anılacak. Tören, saat 09. 00’da başlayacak. Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’ndaki törenin ardından şehit öğretmen Hüseyin Ruso için Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde saat 09.30’da anma töreni düzenlenecek.

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Son Güncelleme: 20.12.2021 11:30
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