banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
52 yaşında hayatını kaybetti
52 yaşında hayatını kaybetti
Karavanlar mı zararlı yoksa lağım suyu mu?
Karavanlar mı zararlı yoksa lağım...
Fuat Oktay KKTC'de...
Fuat Oktay KKTC'de...
Şafak Nöbeti 13’üncü kez tutuldu
Şafak Nöbeti 13’üncü kez tutuldu
Bugün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı…
Bugün 20 Temmuz Barış ve...
banner405

Şehitler Abidesi Önünde Tören Düzenlendi

20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:30
Şehitler Abidesi Önünde Tören Düzenlendi

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde tören düzenlendi.

Törene, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi, Lefkoşa Belediye Başkanlığı, siyasi parti temsilcileri, muharip dernekler, okul temsilcileri, diğer kurum ve kuruluşlar katıldı.

 Törende, saygı duruşu ve saygı atışından sonra İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

 Tören, anıt defterinin imzalanmasıyla tamamlandı.

 Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

 “Aziz Şehitlerimiz;

 20 Temmuz 1974’te gerçekleşen ve bugün 48’inci yılını kutladığımız Barış ve Özgürlük Bayramı'nın yıl dönümünde bir kez daha huzurlarınızdayız.

 Bilinmesini isteriz ki;

 Sizlerden aldığımız güçle, haklı ve onurlu mücadeleniz sonucunda uğruna şehit olduğunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni korumak, yaşatmak ve değerlerine sahip çıkmak azim ve kararlığındayız.

 Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz.

 Ruhunuz Şad olsun…”

 KTBK Komutanlığı temsilcisi Piyade Albay Hüseyin Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı:

 “Aziz Şehitlerimiz;

 Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve bekası için gözünüzü dahi kırpmadan canınızı feda ederek, şehitlik mertebesine eriştiniz.

 Bu topraklar üzerinde geleceğe güvenle bakabiliyor ve huzur içerisinde yaşıyorsak bunu akıttığınız kutsal kanlarınıza borçlu olduğumuzun bilincindeyiz.

 Bilinmesini isteriz ki;

 Sizlerin haklı ve onurlu mücadeleleriniz sonucunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek korumak ve yaşatmak azim ve kararlılığı ile gerektiğinde biz de canımızı seve seve feda etmeye hazırız.

 Sizleri minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

 Ruhunuz Şad olsun…”

 Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi P. Kur Albay Ömer Bulut da şunları yazdı:

 “Aziz Şehitlerimiz;

 1571 yılından bu yana Türk yurdunda, Enosis'i gerçekleştirmek isteyenlere karşı, Kıbrıs Türkü’nün uğradığı zulme ve haksızlığa karşı, emsali görülmemiş bir mücadele ile insanca yaşamak için vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna canlarınızı feda ettiniz.

Makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine ulaştınız.

 Uğruna canınızı feda ederek yaptığınız mücadeleniz sonucunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bundan sonra da kanımızın son damlasına kadar emanetiniz olarak koruyacağız. Hatıranızı, ilelebet yüreğimizde yaşatacağız.

 Sizleri minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

 Ruhunuz Şad olsun…”

banner360
Son Güncelleme: 20.07.2022 11:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
45 yaşındaki kişi ölü bulundu
45 yaşındaki kişi ölü bulundu
Karavanlar mı zararlı yoksa lağım suyu mu?
Karavanlar mı zararlı yoksa lağım suyu mu?
52 yaşında hayatını kaybetti
52 yaşında hayatını kaybetti
Vakıflar Örgütü Ve Din İşleri Yönetim Kurulu Yeniden Oluşturuldu
Vakıflar Örgütü Ve Din İşleri Yönetim Kurulu Yeniden Oluşturuldu
Büsküvütçü:” 20 Temmuz Mukaddes Bir Bayramdır”
Büsküvütçü:” 20 Temmuz Mukaddes Bir Bayramdır”
Asgari Ücrete Üç Sendikadan Yapılan İtirazlar Komisyonda Değerlendirilecek
Asgari Ücrete Üç Sendikadan Yapılan İtirazlar Komisyonda Değerlendirilecek
Olsan Oran'dan anlamlı 20 Temmuz mesajı
Olsan Oran'dan anlamlı 20 Temmuz mesajı
YSK Yeniden Oluşturuldu
YSK Yeniden Oluşturuldu
Fuat Oktay KKTC'de...
Fuat Oktay KKTC'de...
Şafak Nöbeti 13’üncü kez tutuldu
Şafak Nöbeti 13’üncü kez tutuldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim