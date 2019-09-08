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Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç, Güvercinlik’te Törenle Anıldı

Güvercinlik, 8 Eylül 19 : Rum askerleri tarafından 8 Eylül 1996 yılında Güvercinlik köyündeki sınır bölgesinde nöbet tuttuğu sırada şehit edilen Piyade Er Allahverdi Kılıç, bugün, 23. ölüm yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç, Güvercinlik’te Törenle Anıldı

Güvercinlik, 8 Eylül 19 : Rum askerleri tarafından 8 Eylül 1996 yılında Güvercinlik köyündeki sınır bölgesinde nöbet tuttuğu sırada şehit edilen Piyade Er Allahverdi Kılıç, bugün, 23. ölüm yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

08 Eylül 2019 Pazar 08:52
Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç, Güvercinlik’te Törenle Anıldı

Güvercinlik, 8 Eylül 19 : Rum askerleri tarafından 8 Eylül 1996 yılında Güvercinlik köyündeki sınır bölgesinde nöbet tuttuğu sırada şehit edilen Piyade Er Allahverdi Kılıç, bugün, 23. ölüm yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.
Güvercinlik’te Kılıç'ın şehit edildiği yer olan nöbet kulübesi önünde yer alan törene, şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç'ın ailesi, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre; askeri erkan, dernek kurum, kuruluş, siyasi parti yetkilileri ve diğer yetkililer katıldı.
Törende, protokol sırasına göre şehidin şehit edildiği kulübe önüne çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği adına konuşan Ersoy Talu, görevi başında Rum askerleri tarafından şehit edilen Kılıç'ı 23. ölüm yıldönümünde saygı ve rahmetle andı.
Talu, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını, özgürlüğünü her zaman koruyacağını ve haklı mücadelesini her zaman sürdüreceğini belirterek, şehitleri ve gazileri andı.
Her zaman vatanı, bayrağı ve cumhuriyeti koruyacaklarını, Türk varlığını Kıbrıs'ta hiçe sayan baskılara boyun eğmeyeceklerini, azınlık olarak yaşamayacaklarını belirten Talu, Kıbrıs’ta iki eşit halk olarak yaşamaya devam edeceklerini ifade etti.
Geçmişte yaşananlardan dersler çıkararak varlıklarını sürdüreceklerini ifade eden Talu, “Gelecek nesillere bu güzel emaneti aktarmak yarınlara taşımak boynumuzun borcudur” dedi. 
TÖRE
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç'ın Rumlar tarafından İngiliz'in kontrolünde olan bir bölgede kahpece vurulduğunu ve canına kıyıldığını kaydetti.
Töre, aynı kahpe saldırıda Kılıç'ın nöbet arkadaşı Burhan Cihangir'in de ağır yaralandığını belirterek, Rumlar'ın İngiliz toprağından sızdığını, kan akıttığını ve can aldığını belirtti.

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"Biz bu topraklara 1571'den bugüne kadar kan verdik, can verdik" diyen Töre, kahraman Mücahit ve Mehmetçik’in bu toprakları kanla canla vatan yaptığını, bu yüzden Rum'a bir karış toprak vermeyeceklerini söyledi.
"Gülseren’de 'Cesursan gel al' yazıyordu. Biz geldik aldık. Şimdi de 'Cesurum geldim aldım' yazıyor. ‘Şimdi Siz cesursanız siz gelin alın görelim’ diyen Töre, İngiliz’in Kıbrıs’ta hiçbir zaman Türk kanının akmasını engelleyemediğini, BM'nin hep seyirci ve raportör olduğunu kaydetti, Kıbrıs'ta Türk askeri gelince kanın durduğunu vurguladı.
Kıbrıs'ta iki eşit halk olduğunu, bu iki halkın tüm haklara eşit şekilde sahip olunduğunu ifade eden Töre, Rumlar'ın Kıbrıs Cumhuriyeti’ni gasp ettiğini, ama Kıbrıs'ı gasp edemediğini kaydetti.
Töre, Doğu Akdeniz’in hiçbir zaman Yunan gölü olmayacağını ifade ederek, gelecek nesillere vatan ve Türkiye sevgisini aktaracaklarını, bu ayrılmaz birlikteliği devam ettireceklerini vurguladı. Töre, "Tüm şehitlerin ruhları şad olsun" diyerek konuşmasını tamamladı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Asteğmen Süleyman Berk Özer de, 23 yıl önce görevi başında şehit edilen Kılıç'ı rahmetle andı.
Özer, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak halkın güvenliğine ve cumhuriyete her zaman son nefeslerine kadar Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte sahip çıkacaklarını ifade ederek, cumhuriyeti vatanı ve toprakları azim, inanç ve kararlılıkla koruyacaklarını kaydetti.
Kıbrıs Türk halkının bugün özgür bir halk olarak vatan, bayrak ve bağımsızlık sahibi olduğunu ifade eden Özer, "Türkiye olmasaydı bugün devletimiz, eşitliğimiz, bayrağımız olmayacaktı. Azınlık bir halk durumuna düşecektik. Bugün özgür ve eşit bir halk olarak siyasi baskılara boyun eğmeyeceğiz ve haklarımızı sonuna kadar koruyacağız" dedi.
Konuşmaların ardından şehitler için dua okundu ve tören, Kılıç'ın şehit edildiği yerin ziyaretiyle tamamlandı.
(EMR/SEL) FOTOĞRAFLI
Haber ve fotoğraf: Emir Ertorun
 

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