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Şehit Mustafa Orhan’ın Hayatı Belgesel Oldu

İLK GÖSTERİM 10 OCAK’TA İSKELE’DE

Şehit Mustafa Orhan’ın Hayatı Belgesel Oldu

İLK GÖSTERİM 10 OCAK’TA İSKELE’DE

03 Ocak 2020 Cuma 15:06
Şehit Mustafa Orhan’ın Hayatı Belgesel Oldu

İLK GÖSTERİM 10 OCAK’TA İSKELE’DE

Lefkoşa, 3 Ocak 20 (.): Larnakalı Şehit Komutan Mustafa Orhan’ın hayatı belgesel oldu. Belgeselin ilk gösteriminin 10 Ocak Cuma akşamı İskele’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacağı açıklandı.

İskele Belediyesi’nin açıklamasına göre, İskele Belediye Tiyatrosu’nun projesi olarak hazırlanan belgeselin yapımında İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar’a oyuncular Burkay Uzun ve Ebru Kırmızı eşlik etti.

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Belgeselde, Larnakalılar için önemli bir yere sahip olan Şehit Komutan Mustafa Orhan’ın hayatını, ailesi ve arkadaşları anlattı.

Şehit Mustafa Orhan, 18 yaşındayken girdiği Kara Harp Okulu’nu teğmen olarak tamamladı, ilk olarak mücahit subay olarak görev yaptı, daha sonraları Küçük Kaymaklı, Boğaz, Dar Boğaz Ada Tepe ve St Hilarion’da 11 yıl vatana hizmet etti.  

Larnaka Sancağı Merkez Piyade Taburuna I. Bölük Komutanı olarak atanan, 33 yaşında Rumlar tarafından şehit edilen Mustafa Orhan, geride gözü yaşlı bir eş ve babalarına doyamayan evlatlar bıraktı.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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